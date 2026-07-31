Верхняя ступень ракеты Falcon 9 врежется в Луну

·46·Технологии
Верхняя ступень ракеты Falcon 9 врежется в Луну

Ожидается, żе 5 августа текущего года отработавшая верхняя ступень ракеты Falcon 9 упадет на поверхность Луны. Как сообщает издание иксбт.ком, этот обломок остался в космосе после миссии Firefly Блуе Гхост-1, осуществленной в январе 2025 года. По предварительным расчетам ученых, данное столкновение предоставит астрономам возможность провести уникальные научные наблюдения. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает иксбт.ком.

По мнению специалистов, столкновение произойдет в западной части Луны, недалеко от кратеров Эйнштейн и Белл. Ожидается, что вспышка, образовавшаяся в момент удара, будет достаточно яркой для наблюдения с помощью чувствительных телескопов с Земли. Это откроет ученым путь к изучению взаимодействия космических тел с естественными поверхностями в реальном времени.

Лунная пыль и ее динамика

Согласно результатам новых научных исследований, шлейф выброшенного в результате мощного удара вещества, предположительно, поднимется на высоту от 75 до 100 километров. В первые минуты образующееся облако пыли будет заметно ярче на фоне темного неба. Тем не менее фактические показатели могут немного отличаться от теоретических расчетов.

Ученые отмечают, что главная научная ценность данного явления заключается не в самой кратковременной вспышке, а в анализе динамики выброшенного вещества и практическом тестировании моделей лунных ударов. Подобные наблюдения в будущем послужат важной теоретической основой для космических исследований.

Космический мусор и меры безопасности

NASA и другие космические агентства планируют внимательно следить за этим процессом. В частности, аппарат Лунар Реконнаиссанке Орбитер (ЛРО) должен сфотографировать предполагаемое место столкновения примерно за неделю до события и через неделю после него. Это позволит точно оценить размер нового кратера, образовавшегося в результате удара.

Исследователи отмечают, что подобные наблюдения за искусственным космическим мусором имеют важное значение для предварительной оценки потенциальных рисков для будущей лунной инфраструктуры и экспедиций человечества в рамках лунных программ.

Falcon 9ЛунаКосмический мусорАстрономияНаучные исследования
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Abror Shuhratov
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