В России сняты ограничения с платформы Роблокс

·0·Технологии
В России сняты ограничения с платформы Роблокс

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры) объявило о снятии всех ограничений на доступ к игровой платформе Роблокс. Это решение было принято после того, как компания выполнила условия, установленные правительством России. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно сообщению министерства, основным требованием было усиление мер по защите несовершеннолетних пользователей. В рамках диалога с регуляторами корпорация реализовала ряд мер, включая внедрение системы возрастных ограничений для игр.

Кроме того, руководство платформы взяло на себя обязательство продолжить борьбу с нежелательным контентом. Представители министерства особо отметили, что компания Роблокс полностью выполнила законодательные требования по обеспечению безопасности пользователей.

Напомним, что блокировка, действовавшая с 3 декабря 2025 года, была официально снята после обращения Минцифры в соответствующие органы. Теперь пользователи могут использовать платформу без каких-либо ограничений.

RobloxРоссияТехнологииИгрыБезопасность
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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