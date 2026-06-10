АИ-пиллед компании тратят 7500 долларов на сотрудника в месяц

·1·Технологии
АИ-пиллед компании тратят 7500 долларов на сотрудника в месяц

Один из руководителей NVIDIA недавно сообщил, что расходы на вычислительные мощности превысили затраты на зарплаты сотрудников. Генеральный директор стартапа Меркор также подтвердил, что на токены для внутренних агентов тратится больше средств, чем на количество сотрудников. Это вызывает вопрос: тратят ли предприятия на AI больше, чем на людей? Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Согласно исследованию Рамп AI Индекс, при анализе темпов внедрения AI в американском бизнесе выяснилось, что компании, входящие в топ-1% по уровню использования, так называемые «АИ-пиллед» (полностью зависимые от AI), тратят в среднем 7500 долларов на одного сотрудника в месяц. Хотя эта сумма кажется значительной, она все еще меньше средней ежемесячной зарплаты инженера-программиста в 16 000 долларов.

Согласно статистике, не все компании готовы к таким крупным расходам. Топ-10% наиболее активных пользователей тратят 611 долларов на сотрудника в месяц, в то время как медианный показатель составляет всего 11,38 доллара. Это в основном соответствует стоимости одной лицензии в корпоративном тарифном плане.

Тем не менее, расходы на AI продолжают расти. В фирмах категории «АИ-пиллед» за прошлый месяц затраты на сотрудника увеличились на 14,1%. Пока неизвестно, как долго продлится эта тенденция, однако ведущие компании пытаются одновременно использовать несколько фронтиер моделей и переходить на более дешевые опен-сурке модели.

Искусственный ИнтеллектNVIDIAТехнологииБизнесRamp AI Index
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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