В Якутии представлена роботизированная мобильная станция для дронов ПАСЭКА

В Якутии была представлена роботизированная мобильная станция ПАСЭКА, предназначенная для беспилотных летательных аппаратов. Проект реализуется компанией «Форпост», резидентом технопарка «Якутия» и участником научно-производственного центра «Полярный». Об этом сообщил пресс-центр Республики Саха в Москве. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Станция обеспечивает автоматическое базирование, зарядку и техническое обслуживание дронов. По словам разработчиков, эта технология позволяет организовать автономную работу беспилотных систем и снизить потребность в постоянном присутствии операторов.

Новая технология может применяться в мониторинге, инспекции инфраструктуры, экологическом контроле, а также в поисково-спасательных операциях. Система поддерживает дроны различных моделей и производителей. Проект получил статус резидента «Сколково», победил в программе «ТехноВосток 2030» и получил грантовую поддержку в размере 9,99 миллиона рублей.

Министр инноваций Якутии Петр Николаев отметил, что для региона с обширными территориями и сложными климатическими условиями такие решения крайне актуальны. В настоящее время оборудование доставлено в Якутск и готово к проведению практических испытаний.