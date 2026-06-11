GM выходит на рынок хранения энергии, где доминирует Tesla

·31·Технологии
GM выходит на рынок хранения энергии, где доминирует Tesla

Сначала Tesla, затем Ford, а теперь и GM — практически все крупные автогиганты стремятся получить долю на рынке систем хранения энергии. Причина проста: хотя продажи электромобилей в США немного замедлились, продажи стационарных аккумуляторов за последние два года удвоились, и этот рост не собирается останавливаться. По данным Солар Энергй Индустриес Ассокиатион, к 2030 году ежегодная установленная мощность достигнет 110 ГВ/ч. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Вице-президент GM по аккумуляторам и устойчивому развитию Курт Келти в интервью TechCrunch подчеркнул, что потенциал этого рынка очень высок. Во вторник компания представила совершенно новую технологию натрий-ионных аккумуляторов, направленную на захват центральной части рынка. Этот шаг является новым стратегическим этапом для GM в сфере хранения энергии.

Стремительный рост рынка хранения энергии обусловлен тремя основными трендами. Первый — расширение дата-центров (дата кентерс), обслуживающих системы AI (искусственного интеллекта), энергопотребление которых к концу десятилетия, как ожидается, вырастет в три раза. Также активно электрифицируются такие отрасли экономики, как транспорт, производство и системы отопления и охлаждения.

На данный момент Tesla является абсолютным лидером на этом рынке. В прошлом году на долю Tesla пришлось 82% из 57 ГВ/ч установленной мощности. Доход компании от устройств Мегапак и Повервалл с 2023 года вырос вдвое. Самое интересное, что валовая маржа прибыли в этом сегменте составляет 30% — это в два раза больше, чем прибыль от продаж электромобилей.

Несмотря на огромный потенциал рынка, GM решила не спешить. Первый крупный продукт компании, натрий-ионные элементы, будет готов только к концу десятилетия. По словам Келти, GM ведет системную работу над созданием семейства аккумуляторов, специально адаптированных для этого рынка.

TeslaGMЭнергияАккумуляторТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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