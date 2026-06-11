Эндрю Янг перестал ждать Вашингтон и запустил новый стартап

Президентская кампания Эндрю Янга 2020 года была основана на предупреждениях о том, что автоматизация и AI дестабилизируют рынок труда и приведут к концентрации богатства в руках немногих. В то время идеи вроде безусловного базового дохода казались маргинальными, но сегодня такие фигуры, как Дарио Амодеи, Сэм Альтман и Берни Сандерс, повторяют эти мысли в разных формах. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Будучи предпринимателем по натуре, Янг нашел новый способ вернуть средства людям — на этот раз через оплату мобильной связи. В подкасте Экуитй от TechCrunch он рассказал о своем новом стартапе под названием Нобле Мобиле. Проект предполагает выплату вознаграждения пользователям за то, что они проводят меньше времени в телефоне.

В ходе беседы Янг затронул методы борьбы с «экономикой внимания» и возможности стартапов в то время, когда правительство бездействует. Проект Нобле Мобиле преподносится как уникальное решение против кражи пользовательского времени технологическими гигантами.

Этот выпуск подкаста Экуитй можно прослушать на платформах YouTube, Apple Подкастс, Оверкаст и Spotify. Также следить за новостями проекта можно через страницу @ЭкуитйПод в социальных сетях Кс и Threads.