Сэм Альтман и Якуб Пачоцки о будущем OpenAI и третьей фазе

·28·Технологии
Сэм Альтман и Якуб Пачоцки о будущем OpenAI и третьей фазе

Глава OpenAI Сэм Альтман и главный научный сотрудник компании Якуб Пачоцки в своей новой совместной статье сравнили развитие AI с распространением электричества. По их мнению, подобно тому, как электрификация в КсКс веке ускорила экономический рост, AI станет фундаментальной технологией, преобразующей экономику, науку и повседневную жизнь. Авторы подчеркивают, что основной эффект технологии заключается в её массовом внедрении и расширении человеческих возможностей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В статье поднимается вопрос о переходе к «третьей фазе» стратегии OpenAI. Если первая фаза заключалась в фундаментальных исследованиях в области AGI, а вторая — в превращении технологий в продукты и их внедрении, то третья фаза предполагает перестройку экономики вокруг AI, обеспечение безопасности моделей, их доступности и интеграции в повседневные процессы. Также стратегической целью определена возможность получения каждым человеком персонального помощника уровня AGI.

Особое внимание уделено будущему научных исследований. Сэм Альтман и Якуб Пачоцки прогнозируют, что к 2028 году большая часть исследований внутри OpenAI будет проводиться в сотрудничестве с системами AI. AI будет участвовать в формировании гипотез и их проверке, резко ускоряя темпы научных открытий. В этом процессе роль человека сместится от выполнения задач к постановке целей и оценке результатов.

Авторы отметили опасность концентрации технологий в руках нескольких компаний или государств. Они подчеркивают необходимость создания механизмов международной координации, замедления гонки в случае, если риски опережают меры безопасности, и разработки глобальных стандартов, обеспечивающих устойчивость систем AI.

OpenAIСэм АльтманИскусственный ИнтеллектAGIТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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