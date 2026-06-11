Найдена жидкость для восстановления «мертвых» аккумуляторов электромобилей

·43·Технологии
Найдена жидкость для восстановления «мертвых» аккумуляторов электромобилей

Исследователи из Корнеллского университета представили новую технологию переработки литий-ионных аккумуляторов. Этот метод позволяет восстанавливать батареи без сложных и дорогостоящих процессов. Вместо измельчения батарей в порошок или плавления материалов ученые предлагают очищать существующие электроды и использовать их повторно. Разработка получила название ДИР (Директ Электроде-то-Электроде Регенератион). Об этом сообщает Иксбт.ком .

В настоящее время большинство отработанных аккумуляторов перерабатываются двумя способами: плавлением при высоких температурах или измельчением в порошок, называемый «черной массой», из которого химическим путем извлекаются ценные металлы. Оба процесса требуют большого количества энергии, воды и реагентов. Новый подход позволяет работать, не разрушая основные компоненты батареи.

По словам авторов исследования, основной причиной деградации аккумуляторов является не разрушение электродов, а образование слоя нежелательных химических соединений на их поверхности. Этот слой препятствует движению ионов лития, в результате чего емкость батареи снижается. Технология ДИР предполагает очистку электродов в специальном растворе на основе вещества ДМИ (1,3-диметил-2-имидазолидинон).

В ходе лабораторных испытаний ученым удалось восстановить первоначальную емкость батарей до 95 процентов. Экономическое моделирование показало, что новый метод может снизить себестоимость производства аккумуляторов примерно на 56 процентов по сравнению с традиционной переработкой. Кроме того, данная технология значительно сокращает потребление энергии и воды, а также объем вредных выбросов.

Разработчики считают, что этот метод будет крайне актуален в период роста рынка электромобилей и систем хранения энергии. В настоящее время технология успешно протестирована на батареях, сохранивших 70–80 процентов своей емкости. Следующий этап заключается в масштабировании процесса до промышленного уровня и работе с более сложными случаями деградации.

ЭлектромобильАккумуляторТехнологияЭкологияИнновация
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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