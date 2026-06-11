Куктеч представляет новый компактный адаптер питания мощностью 90 В

Компания Куктеч готовится к выпуску нового зарядного устройства с номером модели АД902С. Гаджет успешно прошел национальную сертификацию качества ККК в Китае. По предварительным данным, это компактный адаптер, предназначенный для быстрой зарядки смартфонов, ноутбуков и других устройств. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Устройство оснащено двумя портами USB-C, при этом основной порт К1 способен выдавать мощность до 90 В. Он поддерживает широкий диапазон режимов от 5 В / 3 А до 20 В / 4,5 А, что делает его подходящим даже для современных ноутбуков.

Второй порт К2 рассчитан на мощность до 22,5 В и предназначен для менее энергоемких гаджетов. При одновременном использовании обоих портов общее распределение мощности снижается до 65 В (45 В + 20 В).

Ожидается, что новинка от бренда Куктеч составит серьезную конкуренцию на рынке благодаря своим компактным размерам и высокой эффективности. Дата официального старта продаж и цена устройства пока не разглашаются.