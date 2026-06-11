Anthropic сотрудничает с ТКС для расширения корпоративных АИ-решений

·41·Технологии
Anthropic сотрудничает с ТКС для расширения корпоративных АИ-решений

Один из ведущих стартапов в области искусственного интеллекта, Anthropic, подписал соглашение о партнерстве с индийским ИТ-гигантом Тата Консултанкй Сервикес (ТКС) для популяризации своих моделей среди корпоративных клиентов. Согласно этому соглашению, ТКС создаст специальное бизнес-подразделение, специализирующееся на внедрении моделей Anthropic. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

В рамках партнерства ТКС получит ранний доступ к новым АИ-моделям и обеспечит более 50 тысяч своих сотрудников АИ-ассистентом Claude. Компании планируют разрабатывать специализированные технологические решения для таких отраслей, как финансы, здравоохранение, телекоммуникации и авиация.

Anthropic считает индийский рынок своим вторым по величине рынком и активно расширяет здесь свое присутствие. Ранее компания наладила сотрудничество с Инфосйс. Также OpenAI заключила аналогичные сделки с крупными индийскими ИТ-сервисными компаниями, такими как Инфосйс и ХКЛТеч.

Платформы Дилигента и ТКС иОН, входящие в состав ТКС, также начнут использовать возможности Claude. В частности, модели Anthropic будут применяться для автоматизации обслуживания клиентов и в программах цифрового обучения. Кроме того, специалисты ТКС примут участие в разработке инструментов для экосистемы Claude Коде, таких как обработка страховых претензий и предоставление кредитных консультаций.

Этот стратегический шаг был предпринят в то время, когда будущее индийского рынка ИТ-услуг объемом 315 миллиардов долларов ставится под сомнение на фоне развития AI. В текущем году акции ТКС и Инфосйс упали на 34% и 31% соответственно, и ожидается, что новое партнерство поможет вернуть доверие инвесторов.

AnthropicTCSClaudeИскусственный ИнтеллектIT-Услуги
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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