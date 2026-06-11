Anker Смарт Чарге Pro+: зарядное устройство мощностью 160 В с отображением модели смартфона

·38·Технологии
Anker Смарт Чарге Pro+: зарядное устройство мощностью 160 В с отображением модели смартфона

Компания Anker выпустила новое зарядное устройство Смарт Чарге Pro+ мощностью 160 В. Гаджет появился на китайской платформе ДжД.ком по цене около 95 долларов. Главное отличие этой модели от предыдущей версии — расширенная поддержка протоколов быстрой зарядки: теперь устройство поддерживает интерфейсы Xiaomi МиППС (до 120 В) и Huawei СКП (до 66 В). Об этом сообщает Иксбт.ком.

Зарядный блок оснащен тремя портами USB-C и, помимо вышеперечисленных, работает со стандартами USB Повер Деливерй 3.1 (до 140 В), ППС (до 100 В), КК 3.0 и ФКП. Самая примечательная особенность устройства — довольно большой цветной экран. Этот дисплей не только показывает текущую выходную мощность, но и отображает название подключенного iPhone (на данный момент распознаются не все модели смартфонов Apple).

Кроме того, на экран можно устанавливать различные изображения, например, обои для смартфона. Пользователи также могут загружать свои личные фотографии. Смарт Чарге Pro+ подключается к специальному мобильному приложению, через которое можно удаленно контролировать распределение мощности между портами и управлять рабочими параметрами устройства.

Несмотря на высокую мощность, корпус устройства очень компактный — 65 × 52 × 35 мм. По своим размерам этот зарядный блок почти равен футляру для беспроводных наушников, что делает его очень удобным для путешествий.

AnkerSmart Charge Pro+Зарядное устройствоТехнологииApple
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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