Microsoft подписала контракт с индийским стартапом Алт Карбон

·25·Технологии
Microsoft подписала контракт с индийским стартапом Алт Карбон

Корпорация Microsoft подписала трехлетний контракт с индийским стартапом Алт Карбон. Согласно соглашению, технологический гигант приобретет кредиты на удаление из атмосферы около 37 тысяч тонн углерода. Это первый крупный проект Microsoft в Азии, основанный на технологии ускоренного естественного выветривания горных пород (енханкед рок веатеринг). Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Алт Карбон обязалась утилизировать 36 920 метрических тонн углекислого газа до 2029 года в рамках проекта Дарджилинг Ревивал на востоке Индии. Microsoft также сохранила за собой право на покупку дополнительных объемов кредитов в случае достижения стартапом целевых показателей. Данная сделка является частью стратегии Microsoft по устойчивому развитию и борьбе с изменением климата.

Стартап Алт Карбон, основанный в 2023 году в Бангалоре, ускоряет естественные химические реакции связывания углекислого газа путем внесения измельченного базальта и других силикатных пород на сельскохозяйственные земли. В настоящее время компания сотрудничает с более чем 35 тысячами фермеров на площади 80 тысяч акров в Западной Бенгалии.

По словам соучредителя Алт Карбон Спарша Агарвала, переговоры с Microsoft длились более года и прошли строгую научную проверку. Microsoft потребовала внедрения строгих мер мониторинга, отчетности и верификации (МРВ) для обмена данными и оценки объемов углерода. Несмотря на обилие предложений в этой сфере, данный контракт важен для рынка, так как проектов, подтвержденных на практике и готовых к коммерческим поставкам, немного.

На сегодняшний день Алт Карбон выпустила около 10 тысяч углеродных кредитов с помощью технологии выветривания горных пород, что является крупнейшим показателем в мире в данной области. До конца года стартап планирует выпустить еще 15 тысяч кредитов. Кредиты в рамках контракта с Microsoft будут зарегистрированы через реестр Исометрик.

MicrosoftAlt CarbonТехнологииЭкологияИндия
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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