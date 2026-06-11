Ваймо анонсировала платную подписку Ваймо Премиер для сервиса роботакси

Компания Ваймо запускает программу лояльности под названием Ваймо Премиер для своих постоянных пользователей. За 29,99 доллара в месяц клиенты получат ряд преимуществ при использовании роботакси. В рамках программы участники смогут обходить виртуальные очереди и получать 10% кэшбэка с каждой поездки. Также предусмотрено увеличение размера кэшбэка в часы пик. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Участники Премиер получают пять бесплатных отмен поездок каждый месяц. Самое интересное заключается в том, что Ваймо предоставляет подписчикам возможность вызывать роботакси даже в тех городах, где сервис еще находится в списке ожидания. Однако программа не будет работать в Аустин и Атланта, так как там роботакси доступны только через приложение Uber.

Эта новость была объявлена в то время, когда Ваймо продолжает расширяться по всей территории США и готовится к выходу на международный рынок в конце текущего года. Компания также начала тестирование нового поколения автомобилей под названием "Оджаи", произведенных Zeekr, на улицах Лос-Анджелес, Фоеникс и Сан Франкиско.

Ожидается, что программа Ваймо Премиер станет новым источником дохода для компании. Например, программа Uber Оне от компании Uber в настоящее время насчитывает более 50 миллионов пользователей и приносит значительную прибыль. По словам представителей Ваймо, цена в 29,99 доллара была установлена на основе прямых предложений клиентов. Данные показывают, что люди готовы платить за удобство роботакси больше, чем за услуги традиционных такси.