Ваймо анонсировала платную подписку Ваймо Премиер для сервиса роботакси

·34·Технологии
Ваймо анонсировала платную подписку Ваймо Премиер для сервиса роботакси

Компания Ваймо запускает программу лояльности под названием Ваймо Премиер для своих постоянных пользователей. За 29,99 доллара в месяц клиенты получат ряд преимуществ при использовании роботакси. В рамках программы участники смогут обходить виртуальные очереди и получать 10% кэшбэка с каждой поездки. Также предусмотрено увеличение размера кэшбэка в часы пик. Об этом сообщает Techcrunch.ком .

Участники Премиер получают пять бесплатных отмен поездок каждый месяц. Самое интересное заключается в том, что Ваймо предоставляет подписчикам возможность вызывать роботакси даже в тех городах, где сервис еще находится в списке ожидания. Однако программа не будет работать в Аустин и Атланта, так как там роботакси доступны только через приложение Uber.

Эта новость была объявлена в то время, когда Ваймо продолжает расширяться по всей территории США и готовится к выходу на международный рынок в конце текущего года. Компания также начала тестирование нового поколения автомобилей под названием "Оджаи", произведенных Zeekr, на улицах Лос-Анджелес, Фоеникс и Сан Франкиско.

Ожидается, что программа Ваймо Премиер станет новым источником дохода для компании. Например, программа Uber Оне от компании Uber в настоящее время насчитывает более 50 миллионов пользователей и приносит значительную прибыль. По словам представителей Ваймо, цена в 29,99 доллара была установлена на основе прямых предложений клиентов. Данные показывают, что люди готовы платить за удобство роботакси больше, чем за услуги традиционных такси.

WaymoРоботаксиТехнологииАвтопилотUber
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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