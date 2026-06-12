Текер привлекла 85 млн долларов на создание универсальных заводских роботов

Гуманоидные роботы еще не готовы полностью заменить заводских рабочих, но промышленность не хочет ждать. В условиях нехватки рабочей силы производители проявляют большой интерес к стартапам, обещающим быструю автоматизацию без привычных ограничений. Основанная в Барселоне компания Текер работает именно в этом направлении, стремясь отказаться от роботов, обученных только для одной задачи. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Роботы Текер, в отличие от гуманоидов с жесткой формой, как у Boston Dynamics, созданы с возможностью переконфигурации. Их руки и общая структура могут меняться в зависимости от выполняемой задачи. Эти роботы способны выполнять сложные процессы: от упаковки одежды на складах до сортировки бутылок и банок. Тот факт, что компания Индитекс, владелец бренда Зара, стала одним из первых инвесторов стартапа, свидетельствует о высоких перспективах проекта.

Компания завершила крупнейший в Европе раунд инвестиций Сериес А в сфере робототехники, собрав 85 миллионов долларов. Раунд возглавил американский венчурный фонд КРВ, а также в число инвесторов вошли Samsung и Аглае Вентурес, связанная с главой ЛВМХ Бернаром Арно. Соучредитель Текер Карла Гомес Кано сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с Samsung.

Команда Текер не ограничивается пилотными проектами и стремится напрямую интегрироваться в логистические и операционные процессы. Компания открыла свой шоурум в Барселоне и планирует в ближайшее время расширяться по всей Европе, США и Азии. На данный момент в стартап поступило более 15 тысяч заявок на трудоустройство, и к концу года планируется увеличить численность персонала до 120 человек.