Текер привлекла 85 млн долларов на создание универсальных заводских роботов

·20·Технологии
Текер привлекла 85 млн долларов на создание универсальных заводских роботов

Гуманоидные роботы еще не готовы полностью заменить заводских рабочих, но промышленность не хочет ждать. В условиях нехватки рабочей силы производители проявляют большой интерес к стартапам, обещающим быструю автоматизацию без привычных ограничений. Основанная в Барселоне компания Текер работает именно в этом направлении, стремясь отказаться от роботов, обученных только для одной задачи. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает об этом.

Роботы Текер, в отличие от гуманоидов с жесткой формой, как у Boston Dynamics, созданы с возможностью переконфигурации. Их руки и общая структура могут меняться в зависимости от выполняемой задачи. Эти роботы способны выполнять сложные процессы: от упаковки одежды на складах до сортировки бутылок и банок. Тот факт, что компания Индитекс, владелец бренда Зара, стала одним из первых инвесторов стартапа, свидетельствует о высоких перспективах проекта.

Компания завершила крупнейший в Европе раунд инвестиций Сериес А в сфере робототехники, собрав 85 миллионов долларов. Раунд возглавил американский венчурный фонд КРВ, а также в число инвесторов вошли Samsung и Аглае Вентурес, связанная с главой ЛВМХ Бернаром Арно. Соучредитель Текер Карла Гомес Кано сообщила, что в настоящее время ведутся переговоры о сотрудничестве с Samsung.

Команда Текер не ограничивается пилотными проектами и стремится напрямую интегрироваться в логистические и операционные процессы. Компания открыла свой шоурум в Барселоне и планирует в ближайшее время расширяться по всей Европе, США и Азии. На данный момент в стартап поступило более 15 тысяч заявок на трудоустройство, и к концу года планируется увеличить численность персонала до 120 человек.

ThekerРобототехникаИскусственный ИнтеллектСтартапSamsung
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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