Обновление One UI 8.5 представлено для Samsung Galaxy З Фолд7

·46·Технологии
Обновление One UI 8.5 представлено для Samsung Galaxy З Фолд7

Компания Samsung начала распространение июньского обновления интерфейса One UI 8.5 для своего складного флагмана — смартфона Galaxy Z Фолд7. Программное обеспечение выходит под номером сборки Ф966НКСУАБЗФ1 и в настоящее время доступно для пользователей в Южной Корее. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Ожидается, что в других регионах, включая глобальный рынок, это обновление появится в ближайшие недели. Samsung обычно поэтапно внедряет прошивки, успешно прошедшие тестирование на внутреннем рынке, в других странах. На данный момент речь идет о сборке, предназначенной для модели СМ-Ф966Н.

One UI 8.5 — это промежуточное обновление на базе операционной системы Android 16, которое в основном включает исправление ошибок, повышение стабильности и небольшие изменения в интерфейсе. Благодаря этому обновлению пользователи могут заметить более плавную работу устройства.

Эту информацию опубликовал инсайдер @тарунватс33, известный своими сообщениями о прошивках Samsung и ранних версиях системы One UI. Он славится тем, что фиксирует обновления для устройств бренда еще до официальных анонсов.

SamsungGalaxy Z Fold7One UI 8.5Android 16Смартфон
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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