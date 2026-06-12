HarmonyOS теперь работает на устройствах с 64 КБ памяти

Компания Huawei объявила, что новое поколение операционной системы HarmonyOS поддерживает устройства всего с 64 КБ оперативной памяти. По словам председателя правления потребительского подразделения Huawei Юй Чэндуна, открытая версия системы, которая ранее работала на гаджетах со 128 КБ памяти, теперь сократила этот показатель вдвое. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Глава компании отметил, что такие устройства с низким потреблением памяти могут демонстрировать рекордные показатели энергоэффективности. В частности, небольшие гаджеты на базе этой технологии смогут работать автономно до одного года от одного заряда. Стоит отметить, что этот показатель относится не к смартфонам, а к устройствам ИоТ (интернет вещей).

64 КБ памяти недостаточно для систем Линукс или Android, поэтому на таких устройствах обычно используются облегченные Реал-Тиме Оператинг Сйстемс (РТОС). Этим шагом Huawei стремится расширить свою экосистему в сегменте датчиков НБ-ИоТ и других маломощных устройств.

Это заявление, сделанное в рамках презентации HarmonyOS 7, поможет Huawei укрепить свои позиции на китайском и мировом рынках. Интеграция устройств с малым объемом памяти в общую экосистему обеспечит пользователям бесшовную связь между различными гаджетами и расширит возможности их применения.