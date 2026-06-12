СанДиск представляет первые карты памяти СДУК емкостью 4 и 8 TB

Спустя два года компания СанДиск на выставке Computex 2026 объявила о готовности к выпуску первых карт памяти СДУК емкостью 4 TB и 8 TB. Эти устройства основаны на стандарте Секуре Дигитал Ultra Капакитй (СДУК), разработанном СД Ассокиатион, который теоретически позволяет хранить от 2 TB до 128 TB данных. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Новые СД-карты емкостью 8 TB будут выпущены в рамках линейки СанДиск Ultra. Также компания представила микроСДУК-карты объемом 4 TB, предназначенные для смартфонов и компактных гаджетов. Эти показатели в несколько раз превышают возможности современных карт памяти с наибольшей емкостью.

Однако главным недостатком новой технологии является ее совместимость — карты СДУК не работают со старыми типами картридеров и устройств. В настоящее время на рынке практически нет массовых устройств, поддерживающих этот стандарт, что потребует от пользователей покупки нового оборудования.

Ситуация напоминает стандарт микроСД Экспресс, представленный в 2019 году. Эта технология практически не использовалась в течение шести лет и начала набирать популярность только после выхода консоли Нинтендо Свитч 2. Ожидается, что новые карты СанДиск также будут ориентированы на профессиональных видеооператоров и создателей контента высокого разрешения.