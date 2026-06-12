Срок действия закона о слежке в США впервые истекает

Палата представителей США не смогла продлить закон о правительственной слежке без ордера до пятницы. Это практически гарантирует, что действие закона будет прекращено. В ходе голосования по законопроекту 218 человек проголосовали «за» и 198 «против», однако не удалось набрать необходимые две трети голосов для принятия документа. Как сообщает Политико, следующее голосование назначено на 23 июня. Об этом Techcrunch.ком сообщает.

Закон о негласном наблюдении в целях внешней разведки (ФИСА) или его раздел 702 позволяет спецслужбам США собирать большие объемы данных для выявления иностранных хакеров, шпионов и террористов. На протяжении многих лет как демократы, так и республиканцы считали этот механизм критически важным для национальной безопасности. Однако в последние недели процесс зашел в тупик из-за разногласий по поводу реформирования закона.

Ситуация осложнилась назначением Дональдом Трампом Билла Пулте на должность исполняющего обязанности директора национальной разведки. Назначение Пулте, не имеющего опыта в сфере разведки, вызвало обеспокоенность у многих законодателей. Демократы предупредили, что пребывание Пулте на этой должности представляет большую угрозу национальной безопасности, чем истечение срока действия закона.

В четверг администрация отозвала кандидатуру Пулте и выдвинула на его место Джея Клейтона. Однако к моменту объявления этого решения многие конгрессмены уже ушли на недельный перерыв. В результате вероятность достижения соглашения в последнюю минуту по сохранению закона ФИСА практически исчезла.