Известный оверклокер установил метровую трубу на систему охлаждения ПК

·84·Технологии
Известный оверклокер установил метровую трубу на систему охлаждения ПК

Известный оверклокер и ютубер Роман Хартунг (дер8ауер), известный своими необычными экспериментами в мире компьютерных технологий, провел очередной интересный опыт. Согласно данным иксбт.ком, он заменил обычные вентиляторы в системе охлаждения ПК на специальную трубу высотой в один метр и неожиданно добился очень высокой эффективности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает.

Этот необычный эксперимент был проведен на компьютере, собранном на базе современного процессора AMD Ryzen 7 9800Кс3Д и системы жидкостного охлаждения (СЖО). Во время эксперимента водяная помпа продолжала работать в своем обычном режиме, однако все вентиляторы, установленные на радиаторе, были полностью демонтированы.

Естественная конвекция и эффект «дымовой трубы»

Вместо вентиляторов на верхнюю часть радиатора была установлена специальная модульная вертикальная труба, напечатанная на 3Д-принтере. Это инженерное решение основано на физическом эффекте, известном как «дымовая труба», согласно которому нагретый воздух внутри верхнего канала становится легче и естественным образом поднимается вверх.

В результате у основания трубы образуется зона пониженного давления (разряжения), которая без какой-либо принудительной вентиляции затягивает холодный воздух из радиатора. Первичные тесты показали, что труба высотой всего 10 сантиметров практически не дала результатов — температура снизилась всего на 0,5 градуса.

Поразительные результаты метровой трубы

Однако при увеличении высоты трубы до 30 сантиметров охлаждающая жидкость остыла примерно на 5 градусов. Самый впечатляющий и неожиданный результат был зафиксирован при испытании конструкции общей высотой 110 сантиметров.

С помощью этой гигантской трубы температура охлаждающей жидкости упала до 50 градусов, а температура процессора под полной нагрузкой снизилась с первоначальных 90 до 71 градуса. Этот показатель продемонстрировал высокую эффективность, способную конкурировать с традиционными системами с вентиляторами.

Чтобы убедиться, что система работает действительно за счет естественной конвекции, дер8ауер использовал специальный дымогенератор. Эксперимент наглядно показал, как воздушный поток без принудительных механизмов активно затягивается из радиатора и устремляется вверх по трубе. Это доказало, что правильно организованный воздушный поток может успешно заменить традиционные вентиляторы.

ОверклокингПроцессорСистема охлажденияder8auerКомпьютер
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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