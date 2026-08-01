Историческое соглашение на Иссык-Куле: завершился визит Президента Узбекистана
Трехменный государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан завершился важными политическими и экономическими соглашениями. Главным итогом визита стал Договор об отношениях стратегического партнерства, выведший отношения двух стран на высший уровень межгосударственного сотрудничества.
Однако переговоры в Чолпон-ате не ограничились лишь одним историческим документом. Стороны определили конкретные задачи по доведению взаимной торговли до 3 миллиардов долларов, запуску новых промышленных проектов, ускорению крупных железнодорожных и энергетических инициатив.
Что означает договор о союзнических отношениях?
Переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым прошли в узком составе, а затем с участием официальных делегаций. На встречах обсуждались текущее состояние и будущие направления политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, транспорта, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сфер.
По итогам переговоров главы двух государств подписали Договор об отношениях союзничества. В официальном заявлении подчеркивалось, что данный документ выведет партнерство между Узбекистаном и Кыргызстаном на самый высокий уровень межгосударственных отношений.
Также была достигнута договоренность о создании Межгосударственного совета под председательством президентов двух стран. Ожидается, что новая структура послужит реализации решений, принятых на высшем уровне, определению долгосрочных приоритетов и наполнению союзнических отношений практическим содержанием.
Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что теперь главная задача заключается в обогащении сотрудничества новыми проектами, служащими прогрессу и благополучию народов.
Объем торговли будет доведен до 3 миллиардов долларов
Экономическое сотрудничество стало одной из главных тем переговоров. Согласно официальным данным, за последние годы объем товарооборота между Узбекистаном и Кыргызстаном вырос почти в десять раз и по итогам 2025 года составил более 1,2 миллиарда долларов. Теперь поставлена задача довести этот показатель до 3 миллиардов долларов.
Планируется реализация новых совместных проектов в сферах энергетики, электротехники, фармацевтики, сельского хозяйства и текстильной промышленности. Также выработаны конкретные предложения по совместной добыче сырьевых ресурсов. В финансовой поддержке проектов предусматривается широкое использование возможностей Узбекско-Кыргызского фонда развития.
Стороны также договорились укреплять прямые связи между регионами двух стран. До конца года в Узбекистане планируется проведение первого Форума регионов в новом формате.
Проекты железной дороги и «Камбарата-1» будут ускорены
Железная дорога «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» стала одним из стратегических направлений переговоров. Президенты обсудили вопросы строительства железной дороги, а также развития вдоль нее торгово-логистической инфраструктуры, внедрения цифровых решений в процессы перевозок и создания благоприятных условий для автоперевозчиков.
Развитие этого направления способно повысить региональный транзитный потенциал Узбекистана и Кыргызстана, сократить связи с китайским рынком и сформировать новые торговые коридоры.
В водно-энергетической сфере было решено продолжить сотрудничество по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов. Намечено ускорить процесс подписания соглашения о строительстве гидроэлектростанции «Камбарата-1».
Какие документы были подписаны?
Помимо Договора о союзнических отношениях, между двумя государствами был осуществлен обмен документами, напрямую влияющими на повседневную жизнь, социальное обеспечение и приграничные связи.
Среди них:
Договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы;
Соглашение о совместном использовании родника «Чашма»;
Соглашение о социальном страховании и пенсионном обеспечении;
Соглашение о взаимном признании кредитов в высшем образовании;
Протокол, касающийся пограничных пунктов пропуска;
Изменения, касающиеся взаимных поездок граждан;
Документы в отношении курортов и объектов отдыха на Иссык-Куле;
Совместные планы по сферам культуры, туризма и агропромышленности на 2026–2027 годы.
Вступление в силу этих документов может создать новые правовые возможности для граждан двух стран в процессах пенсионного обеспечения, образования, поездок, отдыха и пересечения границы.
Мирзиёев награжден орденом «Манас»
В рамках государственного визита Шавкат Мирзиёев был удостоен одной из высших государственных наград Кыргызстана — ордена «Манас» I степени. Награду главе Узбекистана вручил Садыр Жапаров.
Президент Узбекистана выразил признательность за этот орден как за признание совместных усилий по выведению многовековой дружбы, добрососедства и отношений между двумя народами на уровень союзничества.
Орден «Манас», учрежденный в 1996 году, вручается лицам, внесшим большой вклад в укрепление государственности и международного сотрудничества, развитие мира, дружбы и взаимопонимания между народами.
Новая повестка дня для Центральной Азии и Азербайджана
В рамках визита Шавкат Мирзиёев также принял участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В ней приняли участие лидеры Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
Глава Узбекистана подчеркнул, что присоединение Азербайджана к данному формату диалога выводит сотрудничество на новый — макрорегиональный уровень. Он отметил, что открывается историческая возможность для формирования единого пространства развития, охватывающего Центральную Азию, Южный Кавказ и Афганистан.
На саммите приоритетными были определены следующие направления:
укрепление институтов сотрудничества между государствами;
повышение торговой и транспортной взаимосвязанности;
развитие общих цифровых услуг;
создание совместной инфраструктуры в сфере образования, науки и искусственного интеллекта;
совместное нахождение решений проблем изменения климата, водной и энергетической безопасности;
расширение культурных и гуманитарных обменов.
По итогам встречи была принята Чолпон-Атинская декларация.
Символичные мероприятия на Иссык-Куле
Главы государств приняли участие в церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса, ознакомившись со спортивной и туристической инфраструктурой. Было подчеркнуто, что новый комплекс послужит развитию спортивного туризма в стране.
Также на берегу Иссык-Куля открылся пятизвездочный отель «Баку». Комплекс расположен на территории 17,2 гектара и включает более 120 номеров, бассейн, аквапарк, а также спортивные и развлекательные сооружения.
В последний день визита президенты Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана приняли участие в открытии Гран-при Кыргызстана чемпионата мира F1H2O. В этих состязаниях, впервые проходящих в Центральной Азии, скоростные лодки развивают скорость свыше 220 километров в час. Шавкат Мирзиёев вместе с супругой наблюдал за квалификационной гонкой спортсменов.
Главный итог визита
Государственный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан вывел отношения двух стран на новый правовой и политический этап. Договор о союзничестве, создание Межгосударственного совета, цель достижения 3-миллиардной торговли и крупные транспортно-энергетические проекты стали самыми важными результатами визита.
По завершении мероприятий в аэропорту «Иссык-Куль» Садыр Жапаров с супругой проводили Шавката Мирзиёева и его супругу. Президент Узбекистана отбыл в Ташкент.
Теперь основное внимание будет приковано к тому, какие практические результаты принесут подписанные документы и определенные задачи. Как вы думаете, в какой сфере жизнь простых людей первой ощутит влияние нового договора о союзничестве? Оставляйте свои мнения в комментариях!
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