Историческое соглашение на Иссык-Куле: завершился визит Президента Узбекистана

Трехменный государственный визит Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан завершился важными политическими и экономическими соглашениями. Главным итогом визита стал Договор об отношениях стратегического партнерства, выведший отношения двух стран на высший уровень межгосударственного сотрудничества.

Однако переговоры в Чолпон-ате не ограничились лишь одним историческим документом. Стороны определили конкретные задачи по доведению взаимной торговли до 3 миллиардов долларов, запуску новых промышленных проектов, ускорению крупных железнодорожных и энергетических инициатив.

Что означает договор о союзнических отношениях?

Переговоры между Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым прошли в узком составе, а затем с участием официальных делегаций. На встречах обсуждались текущее состояние и будущие направления политического диалога, торгово-экономического сотрудничества, промышленной кооперации, транспорта, водно-энергетической и культурно-гуманитарной сфер.

По итогам переговоров главы двух государств подписали Договор об отношениях союзничества. В официальном заявлении подчеркивалось, что данный документ выведет партнерство между Узбекистаном и Кыргызстаном на самый высокий уровень межгосударственных отношений.

Также была достигнута договоренность о создании Межгосударственного совета под председательством президентов двух стран. Ожидается, что новая структура послужит реализации решений, принятых на высшем уровне, определению долгосрочных приоритетов и наполнению союзнических отношений практическим содержанием.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что теперь главная задача заключается в обогащении сотрудничества новыми проектами, служащими прогрессу и благополучию народов.

Объем торговли будет доведен до 3 миллиардов долларов

Экономическое сотрудничество стало одной из главных тем переговоров. Согласно официальным данным, за последние годы объем товарооборота между Узбекистаном и Кыргызстаном вырос почти в десять раз и по итогам 2025 года составил более 1,2 миллиарда долларов. Теперь поставлена задача довести этот показатель до 3 миллиардов долларов.

Планируется реализация новых совместных проектов в сферах энергетики, электротехники, фармацевтики, сельского хозяйства и текстильной промышленности. Также выработаны конкретные предложения по совместной добыче сырьевых ресурсов. В финансовой поддержке проектов предусматривается широкое использование возможностей Узбекско-Кыргызского фонда развития.

Стороны также договорились укреплять прямые связи между регионами двух стран. До конца года в Узбекистане планируется проведение первого Форума регионов в новом формате.

Проекты железной дороги и «Камбарата-1» будут ускорены

Железная дорога «Китай – Кыргызстан – Узбекистан» стала одним из стратегических направлений переговоров. Президенты обсудили вопросы строительства железной дороги, а также развития вдоль нее торгово-логистической инфраструктуры, внедрения цифровых решений в процессы перевозок и создания благоприятных условий для автоперевозчиков.

Развитие этого направления способно повысить региональный транзитный потенциал Узбекистана и Кыргызстана, сократить связи с китайским рынком и сформировать новые торговые коридоры.

В водно-энергетической сфере было решено продолжить сотрудничество по рациональному использованию трансграничных водных ресурсов. Намечено ускорить процесс подписания соглашения о строительстве гидроэлектростанции «Камбарата-1».

Какие документы были подписаны?

Помимо Договора о союзнических отношениях, между двумя государствами был осуществлен обмен документами, напрямую влияющими на повседневную жизнь, социальное обеспечение и приграничные связи.

Среди них:

Договор об отдельных участках узбекско-кыргызской государственной границы;

Соглашение о совместном использовании родника «Чашма»;

Соглашение о социальном страховании и пенсионном обеспечении;

Соглашение о взаимном признании кредитов в высшем образовании;

Протокол, касающийся пограничных пунктов пропуска;

Изменения, касающиеся взаимных поездок граждан;

Документы в отношении курортов и объектов отдыха на Иссык-Куле;

Совместные планы по сферам культуры, туризма и агропромышленности на 2026–2027 годы.

Вступление в силу этих документов может создать новые правовые возможности для граждан двух стран в процессах пенсионного обеспечения, образования, поездок, отдыха и пересечения границы.

Мирзиёев награжден орденом «Манас»

В рамках государственного визита Шавкат Мирзиёев был удостоен одной из высших государственных наград Кыргызстана — ордена «Манас» I степени. Награду главе Узбекистана вручил Садыр Жапаров.

Президент Узбекистана выразил признательность за этот орден как за признание совместных усилий по выведению многовековой дружбы, добрососедства и отношений между двумя народами на уровень союзничества.

Орден «Манас», учрежденный в 1996 году, вручается лицам, внесшим большой вклад в укрепление государственности и международного сотрудничества, развитие мира, дружбы и взаимопонимания между народами.

Новая повестка дня для Центральной Азии и Азербайджана

В рамках визита Шавкат Мирзиёев также принял участие в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана. В ней приняли участие лидеры Азербайджана, Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

Глава Узбекистана подчеркнул, что присоединение Азербайджана к данному формату диалога выводит сотрудничество на новый — макрорегиональный уровень. Он отметил, что открывается историческая возможность для формирования единого пространства развития, охватывающего Центральную Азию, Южный Кавказ и Афганистан.

На саммите приоритетными были определены следующие направления:

укрепление институтов сотрудничества между государствами;

повышение торговой и транспортной взаимосвязанности;

развитие общих цифровых услуг;

создание совместной инфраструктуры в сфере образования, науки и искусственного интеллекта;

совместное нахождение решений проблем изменения климата, водной и энергетической безопасности;

расширение культурных и гуманитарных обменов.

По итогам встречи была принята Чолпон-Атинская декларация.

Символичные мероприятия на Иссык-Куле

Главы государств приняли участие в церемонии открытия первого в Кыргызстане гольф-клуба международного класса, ознакомившись со спортивной и туристической инфраструктурой. Было подчеркнуто, что новый комплекс послужит развитию спортивного туризма в стране.

Также на берегу Иссык-Куля открылся пятизвездочный отель «Баку». Комплекс расположен на территории 17,2 гектара и включает более 120 номеров, бассейн, аквапарк, а также спортивные и развлекательные сооружения.

В последний день визита президенты Узбекистана, Кыргызстана, Казахстана и Таджикистана приняли участие в открытии Гран-при Кыргызстана чемпионата мира F1H2O. В этих состязаниях, впервые проходящих в Центральной Азии, скоростные лодки развивают скорость свыше 220 километров в час. Шавкат Мирзиёев вместе с супругой наблюдал за квалификационной гонкой спортсменов.

Главный итог визита

Государственный визит Шавката Мирзиёева в Кыргызстан вывел отношения двух стран на новый правовой и политический этап. Договор о союзничестве, создание Межгосударственного совета, цель достижения 3-миллиардной торговли и крупные транспортно-энергетические проекты стали самыми важными результатами визита.

По завершении мероприятий в аэропорту «Иссык-Куль» Садыр Жапаров с супругой проводили Шавката Мирзиёева и его супругу. Президент Узбекистана отбыл в Ташкент.

Теперь основное внимание будет приковано к тому, какие практические результаты принесут подписанные документы и определенные задачи. Как вы думаете, в какой сфере жизнь простых людей первой ощутит влияние нового договора о союзничестве? Оставляйте свои мнения в комментариях!