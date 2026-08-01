Реал Мадрид упустил победу в товарищеском матче
В субботнем товарищеском матче «Реал Мадрид» не смог удержать преимущество, добытое в первом тайме поединка против флорентийской «Фиорентины», и в итоге довольствовался ничьей со счетом 2:2. В первой половине встречи королевский клуб действовал очень уверенно и держал соперника под жестким прессингом, однако в минуты после перерыва в игре команды наблюдался резкий спад. Об этом сообщает Goal.com сообщает .
Согласно анализу издания АС, игроки «Реала» провели активный прессинг в первые 45 минут и стремились быстро вернуть мяч. Тем не менее, непонятные паузы во втором тайме и падение уровня игры вызвали беспокойство у болельщиков. Хотя подобные результаты на предсезонном этапе не считаются трагедией, тренерский штаб получил достаточно пищи для размышлений.
Дебют новых игроков и индивидуальные действияЭта встреча стала трамплином для дебюта ряда новичков в составе «Лос-Бланкос». В частности, Дензел Думфрис впервые вышел на поле в футболке клуба и действовал без излишнего внимания к себе, а молодой талант Карлос Эспи также получил свой шанс.
Несмотря на изменения в линии обороны, Трент Александер-Арнольд оставил хорошее впечатление своими созидательными действиями, однако его игра в защите еще требует доработки. Арда Гюлер выделялся фирменными техническими элементами, а молодой нападающий Эндрик сумел забить гол за счет чрезмерной активности, но его поспешность негативно повлияла на общее качество игры.
Новые тактические планы Жозе МоуриньюВ настоящее время главный тренер Жозе Моуринью проводит масштабный этап оценки команды. Его главная цель — отделить игроков, достойных остаться в клубе, от тех, кто не соответствует уровню, протестировать молодежь из академии, а также залечить психологические раны от завершения последних двух сезонов без трофеев.
Будущие тактические планы специалиста постепенно обретают форму. Моуринью обычно опирается на схему 4-2-3-1, при необходимости трансформируя ее в 3-4-2-1. Эти изменения в сочетании с ожидаемым присоединением Диоманде в будущем позволят эффективно разместить на поле Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора одновременно, что, в свою очередь, потребует мощнейшей линии обороны.
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