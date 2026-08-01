Реал Мадрид упустил победу в товарищеском матче

В субботнем товарищеском матче «Реал Мадрид» не смог удержать преимущество, добытое в первом тайме поединка против флорентийской «Фиорентины», и в итоге довольствовался ничьей со счетом 2:2. В первой половине встречи королевский клуб действовал очень уверенно и держал соперника под жестким прессингом, однако в минуты после перерыва в игре команды наблюдался резкий спад. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Согласно анализу издания АС, игроки «Реала» провели активный прессинг в первые 45 минут и стремились быстро вернуть мяч. Тем не менее, непонятные паузы во втором тайме и падение уровня игры вызвали беспокойство у болельщиков. Хотя подобные результаты на предсезонном этапе не считаются трагедией, тренерский штаб получил достаточно пищи для размышлений.

Дебют новых игроков и индивидуальные действия

Эта встреча стала трамплином для дебюта ряда новичков в составе «Лос-Бланкос». В частности, Дензел Думфрис впервые вышел на поле в футболке клуба и действовал без излишнего внимания к себе, а молодой талант Карлос Эспи также получил свой шанс.

Несмотря на изменения в линии обороны, Трент Александер-Арнольд оставил хорошее впечатление своими созидательными действиями, однако его игра в защите еще требует доработки. Арда Гюлер выделялся фирменными техническими элементами, а молодой нападающий Эндрик сумел забить гол за счет чрезмерной активности, но его поспешность негативно повлияла на общее качество игры.

Новые тактические планы Жозе Моуринью

В настоящее время главный тренер Жозе Моуринью проводит масштабный этап оценки команды. Его главная цель — отделить игроков, достойных остаться в клубе, от тех, кто не соответствует уровню, протестировать молодежь из академии, а также залечить психологические раны от завершения последних двух сезонов без трофеев.

Будущие тактические планы специалиста постепенно обретают форму. Моуринью обычно опирается на схему 4-2-3-1, при необходимости трансформируя ее в 3-4-2-1. Эти изменения в сочетании с ожидаемым присоединением Диоманде в будущем позволят эффективно разместить на поле Джуда Беллингема, Килиана Мбаппе и Винисиуса Жуниора одновременно, что, в свою очередь, потребует мощнейшей линии обороны.