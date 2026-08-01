В Китае новый реактор АЭС подключили к национальной сети
Кситой оʻзининг atom енергетикасини риводжлантириш ёʻлида мухим кадам ташлаб, Ксайнан оролида джойлашган «Чантсзян» АЭСининг учинчи енергетика блокини илк бор миллий енерготизимга улади. Марказий телевидение ксабар килишича, бу мамлакатнинг ушбу минтакасида фойдаланишга топширилган «Ксуалун-1» (Хуалонг Оне) туридаги илк реактор хисобланади. Тармокка уланиш курилманинг илк бор електр енергияси ишлаб чикаришни бошлаганини англатади. Бу хакда Иксбт.ком ксабар беради.
Хозирда янги енергетика блокини саноат микёсида тоʻлаконли ишга туширишдан олдин соʻнгги боскичдаги синов ишлари кутиб турибди. Мутаксассислар боскичма-боскич реактор кувватини ошириб, барча тизимларнинг баркарорлигини комплекс тарзда синовдан оʻтказадилар. Ушбу лойиха келгусида мамлакат енергия ксавфсизлигини таʼминлаш ва екологик юкламани камайтиришда мухим оʻрин тутиши кутилмокда.
Замонавий ксавфсизлик текснологиялариЛойиханинг асосий оʻзига ксос джихати шундаки, у тоʻлик мамлакат ичида ишлаб чикилган учинчи авлод «Ксуалун-1» текснологияси асосида бунёд етилган. Реактор джиддий авария холатларида хам баркарор ишлай оладиган фаол ва пассив ксавфсизлик тизимларининг замонавий маджмуаси билан джихозланган. Бу esa стансиянинг ишончлилигини мутлако янги боскичга олиб чикади.
Ксусусан, лойиханинг енг мухим елементларидан бири бу реактор биносининг гумбази остида джойлашган пассив фавкулодда совутиш резервуари боʻлиб, унда таксминан 2400 тонна сув сакланади. Хар кандай кутилмаган вазиятда ташки електр таʼминоти, насослар ва ксодимлар аралашувисиз, сув тортишиш кучи таʼсирида автоматик равишда реакторга ёʻналтирилади. Ишлаб чикувчилар маʼлумотига коʻра, мазкур заксира реакторни 72 соат давомида узлуксиз совутиш учун етарли хисобланади.
Экологик самарадорлик ва коʻрсаткичларРеакторнинг ташки таʼсирлардан химояланиши ва радиоактив моддаларнинг ташкарига чикиб кетишининг олдини олиш максадида коʻшма герметик кобик оʻрнатилган. Ички кисм темир-бетондан калинлиги 1,3 метр атрофида ясалиб, поʻлат коплама билан мустахкамланган, ташки кобик esa калинлиги 1,8 метргача боʻлган юкори мустахкам бетондан тайёрланган.
«Чантсзян» АЭСининг иккинчи навбати хар бири 1,2 ГВ кувватга ега иккита енергетика блокини оʻз ичига олади. Курилиш ишлари тоʻла якунлангач, улар йилига 18 миллиард кВ·соат електр енергияси ишлаб чикариш кувватига ега боʻлади. Кситой томонининг бахолашича, бу хар йили карийб 6,3 миллион тонна шартли ёкилгʻини теджаш ва углерод чикиндиларини 11,6 миллион тоннага кискартириш имконини беради.
…