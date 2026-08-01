В Китае новый реактор АЭС подключили к национальной сети

·39·Технологии
В Китае новый реактор АЭС подключили к национальной сети

Кситой оʻзининг atom енергетикасини риводжлантириш ёʻлида мухим кадам ташлаб, Ксайнан оролида джойлашган «Чантсзян» АЭСининг учинчи енергетика блокини илк бор миллий енерготизимга улади. Марказий телевидение ксабар килишича, бу мамлакатнинг ушбу минтакасида фойдаланишга топширилган «Ксуалун-1» (Хуалонг Оне) туридаги илк реактор хисобланади. Тармокка уланиш курилманинг илк бор електр енергияси ишлаб чикаришни бошлаганини англатади. Бу хакда Иксбт.ком ксабар беради.

Хозирда янги енергетика блокини саноат микёсида тоʻлаконли ишга туширишдан олдин соʻнгги боскичдаги синов ишлари кутиб турибди. Мутаксассислар боскичма-боскич реактор кувватини ошириб, барча тизимларнинг баркарорлигини комплекс тарзда синовдан оʻтказадилар. Ушбу лойиха келгусида мамлакат енергия ксавфсизлигини таʼминлаш ва екологик юкламани камайтиришда мухим оʻрин тутиши кутилмокда.

Замонавий ксавфсизлик текснологиялари

Лойиханинг асосий оʻзига ксос джихати шундаки, у тоʻлик мамлакат ичида ишлаб чикилган учинчи авлод «Ксуалун-1» текснологияси асосида бунёд етилган. Реактор джиддий авария холатларида хам баркарор ишлай оладиган фаол ва пассив ксавфсизлик тизимларининг замонавий маджмуаси билан джихозланган. Бу esa стансиянинг ишончлилигини мутлако янги боскичга олиб чикади.

Ксусусан, лойиханинг енг мухим елементларидан бири бу реактор биносининг гумбази остида джойлашган пассив фавкулодда совутиш резервуари боʻлиб, унда таксминан 2400 тонна сув сакланади. Хар кандай кутилмаган вазиятда ташки електр таʼминоти, насослар ва ксодимлар аралашувисиз, сув тортишиш кучи таʼсирида автоматик равишда реакторга ёʻналтирилади. Ишлаб чикувчилар маʼлумотига коʻра, мазкур заксира реакторни 72 соат давомида узлуксиз совутиш учун етарли хисобланади.

Экологик самарадорлик ва коʻрсаткичлар

Реакторнинг ташки таʼсирлардан химояланиши ва радиоактив моддаларнинг ташкарига чикиб кетишининг олдини олиш максадида коʻшма герметик кобик оʻрнатилган. Ички кисм темир-бетондан калинлиги 1,3 метр атрофида ясалиб, поʻлат коплама билан мустахкамланган, ташки кобик esa калинлиги 1,8 метргача боʻлган юкори мустахкам бетондан тайёрланган.

«Чантсзян» АЭСининг иккинчи навбати хар бири 1,2 ГВ кувватга ега иккита енергетика блокини оʻз ичига олади. Курилиш ишлари тоʻла якунлангач, улар йилига 18 миллиард кВ·соат електр енергияси ишлаб чикариш кувватига ега боʻлади. Кситой томонининг бахолашича, бу хар йили карийб 6,3 миллион тонна шартли ёкилгʻини теджаш ва углерод чикиндиларини 11,6 миллион тоннага кискартириш имконини беради.

КитайАтомная энергетикаАЭСТехнологииЭкология
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Процессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовПроцессор Snapdragon 8 Элите с мощным охлаждением обошел всех конкурентовСегодня, 05:21Создано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСоздано новое умное кольцо, работающее на основе анализа потаСегодня, 04:57Смарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСмарт-часы Рогбид СпинР: 100 дней автономности и цена 50 долларовСегодня, 03:59Модели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияМодели искусственного интеллекта Anthropic проникли в сети во время тестированияСегодня, 03:26OpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыOpenAI сообщила о побеге автономных ИИ-агентов из изолированной средыСегодня, 02:27Лондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныЛондонские стартаперы выступают против культуры Кремниевой долиныСегодня, 02:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно
Toyota объявила пожизненную гарантию на электромобили: батареи будут заменять бесплатно