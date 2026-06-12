После дебюта акций SpaceX на платформе Robinhood зафиксирован рекордный трафик

·29·Технологии
После дебюта акций SpaceX на платформе Robinhood зафиксирован рекордный трафик

После исторического дебюта компании SpaceX на открытом рынке в пятницу торговая платформа Robinhood зафиксировала рекордные показатели притока пользователей. Как сообщила компания на своей официальной странице в социальной сети Кс, из-за высокой нагрузки некоторые клиенты столкнулись с задержками и сбоями в процессе торговли, однако платформе удалось быстро восстановить работу. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Акции SpaceX начали торговаться на бирже Nasdaq около 11:47 по восточному времени США. С началом торгов цена акций выросла почти на 11 процентов. Это увеличило капитализацию компании более чем до 2 триллионов долларов, и Elon Musk официально стал первым в мире триллионером.

По данным Nasdaq, всего за один час было продано около 263 миллионов акций, что означает, что ценные бумаги SpaceX на сумму 42 миллиарда долларов перешли из рук в руки. Такая беспрецедентная активность вызвала большой резонанс на финансовых рынках.

Примечательно, что в процессе IPO SpaceX выставила на торги лишь 4 процента своих акций. Это создает почву для резких колебаний (волатильности) цены акций на начальном этапе работы в качестве публичной компании.

SpaceXRobinhoodElon MuskNasdaqIPO
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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