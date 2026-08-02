Свадьба Роналду и Джорджины: тайная подготовка в отеле...

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес, возможно, наконец-то готовятся связать себя узами брака после десяти лет отношений. Согласно британскому изданию, для церемонии выбрано место, играющее особую роль в жизни футболиста, а необычные ограничения в местном отеле придали этим сообщениям еще большую значимость.

Тем не менее, пара пока официально не объявляла точную дату и место свадьбы. По этой причине распространяющуюся информацию следует оценивать как сообщения СМИ, а не как подтвержденное заявление.

Свадьба может пройти 8 августа на Мадейре

Как пишет издание Те Сун, Роналду и Джорджина планируют сыграть свадьбу в субботу, 8 августа, на португальском острове Мадейра. Сообщается, что религиозная церемония пройдет в историческом соборе Фуншала, столицы острова.

После этого гости, как ожидается, отправятся в пятизвездочный отель Савой Палаке. По имеющимся данным, отдыхающим в отеле заранее сообщили о закрытии двух этажей здания и некоторых барных зон в пятницу и субботу. Именно эти ограничения усилили предположения о подготовке к масштабному и секретному мероприятию.

Почему была выбрана именно Мадейра?

Мадейра для Роналду — не просто туристическое направление. Футболист родился и вырос в Фуншале и именно с этого острова начал свой грандиозный путь в профессиональном спорте.

В португальской прессе и раньше появлялись сообщения о том, что пара поженится на Мадейре после чемпионата мира 2026 года. В качестве вероятного места церемонии упоминался собор Фуншала, а в качестве места свадебного банкета — один из роскошных отелей острова.

В этом смысле проведение одного из важнейших дней в жизни Роналду на его малой родине может стать символичным решением: звезда, достигшая вершины мирового футбола, начинает новый семейный этап там, где все началось.

Важный шаг после десяти лет отношений

Криштиану и Джорджина познакомились в 2016 году. Вскоре после этого завязались их отношения, и пара стала вместе появляться на публике.

В августе 2025 года Джорджина опубликовала фото кольца с крупным бриллиантом, подтвердив тем самым состоявшуюся помолвку. Позже Роналду признался, что на принятие этого решения определенное влияние оказали и их дочери.

В настоящее время пара воспитывает пятерых детей. Джорджина с заботой относится и к старшим детям Роналду, а двое из них — Алана Мартина и Белла Эсмеральда — являются общими детьми пары.

Главный вопрос остается открытым

Несмотря на закрытые зоны в отеле и информацию, распространяемую в международных изданиях, никаких надежных официальных заявлений от представителей Роналду или Джорджины о подтверждении даты 8 августа нет.

Это оставляет два варианта: либо пара держит одну из самых громких свадеб года в строжайшем секрете, либо подготовка в отеле связана с каким-то другим частным мероприятием.

В любом случае, ожидается, что ситуация в Фуншале в ближайшие дни станет одной из главных тем в мировой спортивной и шоу-воздушной прессе. Возвращение Роналду на Мадейру может стать не просто свадьбой, а одной из самых символичных страниц в его личной истории.

А как вы думаете, смогут ли Роналду и Джорджина держать церемонию в секрете до последнего момента? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с близкими в Telegram или других социальных сетях!