В офисах Samsung прошли обыски

·2·Технологии
В офисах Samsung прошли обыски

Прокуратура Южной Кореи провела обыски в подразделениях Samsung Электроникс в рамках расследования дела об инсайдерской торговле, связанной с приобретением робототехнической компании Раинбов Роботикс. Следователи прокуратуры Южного округа Сеула изъяли документы и другие материалы, которые могут иметь отношение к сделке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Компания Samsung завершила покупку Раинбов Роботикс в 2025 году, однако правоохранительные органы сейчас проверяют, использовалась ли информация о предстоящей сделке для получения незаконной прибыли на фондовом рынке. Согласно версии следствия, некоторые сотрудники Раинбов Роботикс могли заранее знать о планах Samsung.

Предполагается, что подозрительные сделки совершались с 2022 по 2024 год, то есть до официального объявления о покупке. В материалах дела фигурируют 16 человек, включая руководителя и финансового директора Раинбов Роботикс. Сумма незаконно полученной прибыли может достигать от 3 до 4 миллиардов вон (примерно 1,9–2,6 миллиона долларов).

Раинбов Роботикс является одним из крупнейших игроков на рынке робототехники Южной Кореи. Компания разрабатывает промышленных и сервисных роботов, гуманоидные платформы, роботов-бариста, а также четвероногих роботов для оборонной сферы. На данный момент Samsung Электроникс не предоставила официальных комментариев по поводу расследования.

SamsungRainbow RoboticsЮжная КореяТехнологииРасследование
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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