Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй выделилась уникальным дизайном плат

По данным иксбт.ком, компания Гигабйте представила на рынке видеокарты серии GeForce Аорус Инфинитй с совершенно уникальной конструкцией. Дизайн графической платы RTX 5080, входящей в число топовых моделей этой серии, привлек внимание технологического сообщества, так как ее печатная плата получила неожиданные архитектурные решения. Об этом сообщает иксбт.ком .

Необычная структура и воздушный поток

Согласно раскрытым данным, печатная плата новой видеокарты имеет довольно короткую длину, а в ее левой части обнаружено крупное отверстие. Данное отверстие не является сплошным — его пересекает несколько тонких дорожек. Специалисты отмечают, что такое инженерное решение сделано специально для того, чтобы система охлаждения обеспечивала сквозной продув воздуха напрямую. Подобный дизайн ранее не встречался у других моделей на рынке.

Плотное расположение и мощная система питания

Из-за того, что общая площадь печатной платы относительно невелика, микроэлементы на ней расположены очень плотно. В частности, по информации иксбт.ком, устройство оснащено 17-фазной подсистемой питания, что гарантирует стабильную работу графического чипа.

Эффективная работа видеокарты зависит не только от платы, но и от ее системы охлаждения. Поскольку в радиаторе, созданном для этой модели, используется большое количество тепловых трубок, ожидается, что общая эффективность кулера будет очень высокой. Такой подход от Гигабйте может стать важным шагом в предотвращении перегрева высокопроизводительных устройств.