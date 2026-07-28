Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй выделилась уникальным дизайном плат

·29·Технологии
Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй выделилась уникальным дизайном плат

По данным иксбт.ком, компания Гигабйте представила на рынке видеокарты серии GeForce Аорус Инфинитй с совершенно уникальной конструкцией. Дизайн графической платы RTX 5080, входящей в число топовых моделей этой серии, привлек внимание технологического сообщества, так как ее печатная плата получила неожиданные архитектурные решения. Об этом сообщает иксбт.ком .

Необычная структура и воздушный поток

Согласно раскрытым данным, печатная плата новой видеокарты имеет довольно короткую длину, а в ее левой части обнаружено крупное отверстие. Данное отверстие не является сплошным — его пересекает несколько тонких дорожек. Специалисты отмечают, что такое инженерное решение сделано специально для того, чтобы система охлаждения обеспечивала сквозной продув воздуха напрямую. Подобный дизайн ранее не встречался у других моделей на рынке.

Плотное расположение и мощная система питания

Из-за того, что общая площадь печатной платы относительно невелика, микроэлементы на ней расположены очень плотно. В частности, по информации иксбт.ком, устройство оснащено 17-фазной подсистемой питания, что гарантирует стабильную работу графического чипа.

Эффективная работа видеокарты зависит не только от платы, но и от ее системы охлаждения. Поскольку в радиаторе, созданном для этой модели, используется большое количество тепловых трубок, ожидается, что общая эффективность кулера будет очень высокой. Такой подход от Гигабйте может стать важным шагом в предотвращении перегрева высокопроизводительных устройств.

GigabyteGeForce AorusRTX 5080ВидеокартаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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