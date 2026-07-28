Челси нацелен на подписание опытного полузащитника Джордана Хендерсона

Лондонский Челси коренным образом меняет свою летнюю трансферную стратегию и готовится к неожиданному шагу с целью добавить опыта в состав. Согласно информации издания СунСпорт, клуб рассматривает возможность подписания бывшего капитана Ливерпуля Джордана Хендерсона. Ожидается, что опытный хавбек, выступающий в настоящее время за Брентфорд, привнесет в команду под руководством Хаби Алонсо столь необходимые лидерские качества. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Руководство Челси, в последние трансферные окна концентрировавшееся исключительно на покупке перспективных молодых футболистов, теперь делает ставку на опытных игроков для поддержания баланса в составе. Прошлым летом Джордан Хендерсон подписал двухлетний контракт с Брентфордом после 18-месячного периода выступлений за нидерландский Аякс. Тем не менее, команда под руководством Кита Эндрюса готова расторгнуть соглашение с игроком досрочно, что может позволить ему перейти в Челси на правах свободного агента.

Опыт и финансовый баланс

Данная трансферная сделка позволит опытному футболисту продолжить карьеру на самом высоком уровне европейского футбола, а для Челси она станет подспорьем в управлении финансовыми ограничениями. Несмотря на возраст, Хендерсон не потерял своей значимости и на международной арене. Недавно он был включен Томасом Тухелем в заявку сборной Англии на чемпионат мира 2026 года. Хотя его игровые минуты на турнире были ограничены, тренерский штаб высоко оценил его важнейшее влияние в раздевалке.

Лондонский клуб — не единственный претендент на опытного полузащитника, проведшего на данный момент 90 матчей. За ситуацией пристально следят еще два клуба Английской Премьер-лиги. Тем не менее, руководство Челси ускоряет процесс привлечения опытных игроков и уверенно лидирует в этой гонке.

Неудавшийся трансфер Гранита Джаки и вариант с Хендерсоном

В период летних трансферов лондонцы изначально намеревались подписать хавбека Сандерленда Гранита Джаку. Ранее швейцарский футболист демонстрировал великолепную игру под руководством Хаби Алонсо в Байере. Однако Сандерленд категорически отказался отпускать своего лидера. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2028 года, а главный тренер Режи Ле Бри подчеркнул, что эта тема закрыта и швейцарец крайне важен для участия команды в предстоящей Лиге Европы.

Отсутствие у клуба финансовых обязательств по продаже и жесткая позиция вынудили Челси незамедлительно переключить внимание на кандидатуру Джордана Хендерсона. Если переход состоится, лондонцы обретут сильного лидера не только на поле, но и за его пределами.