Стало известно, какая видеокарта нужна для игры Хало Кампаигн Эволвед

·35·Технологии
Стало известно, какая видеокарта нужна для игры Хало Кампаигн Эволвед

Проект Хало: Кампаигн Эволвед, созданный на основе первой части культовой франшизы и базирующийся на движке Унреал Энгине 5, официально поступает в продажу завтра. В то время как ожидается, что новая версия предложит игрокам знакомый мир в современной графике, специалисты протестировали её на различной аппаратной начинке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание ТечПоверУп, технические возможности и требования проекта были изучены заранее, что позволяет пользователям заблаговременно оценить свои персональные компьютеры. Переработанный на основе современных технологий проект также предъявляет свои требования к современному рынку GPU.

Результаты в различных разрешениях

Согласно результатам тестов, для достижения стабильных 60 к/с на максимальных настройках качества требования к видеокартам резко меняются в зависимости от разрешения. В частности, для получения желаемого результата в формате Фулл ХД потребуется железо уровня NVIDIA RTX 3070 Ти, RTX 5060 Ти или AMD Radeon RX 9060 КсТ.

Если пользователь выбирает формат 1440п, системные требования возрастают ещё больше. В таком случае для обеспечения стабильной частоты кадров понадобится видеокарта уровня RTX 4070 Ти. Самым сложным испытанием оказалось сверхвысокое разрешение 4К.

Выяснилось, что даже флагманская видеокарта NVIDIA RTX 4090 сама по себе не способна полностью обеспечить 60 к/с в формате 4К. Это в очередной раз наглядно продемонстрировало, насколько ресурсоемкими являются проекты на движке Унреал Энгине 5.

Оптимизация и технологии

По мнению специалистов, общая производительность проекта оказалась вполне ожидаемой для столь сложного графического движка и отнюдь не катастрофической. В соответствии с современными тенденциями, в игре имеются различные апскейлеры и генераторы кадров, позволяющие существенно повысить частоту кадров.

В частности, в данном проекте полностью поддерживаются все основные технологии трёх главных компаний на рынке. Это открывает игрокам путь к оптимизации графических настроек исходя из возможностей своего «железа» и наслаждению комфортным игровым процессом.

Halo Campaign EvolvedUnreal Engine 5TechPowerUpNVIDIA RTXВидеокарта
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Гигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй выделилась уникальным дизайном платГигабйте GeForce Аорус RTX 5080 Инфинитй выделилась уникальным дизайном платСегодня, 02:55Сатья Наделла: компании, полагающиеся на один ИИ, столкнутся с кризисомСатья Наделла: компании, полагающиеся на один ИИ, столкнутся с кризисомСегодня, 02:28Пеакок и YouTube заключили стратегическое партнерское соглашениеПеакок и YouTube заключили стратегическое партнерское соглашениеСегодня, 01:56Теа Энергй получила грант на 20 миллионов долларов для термоядерных реакторовТеа Энергй получила грант на 20 миллионов долларов для термоядерных реакторовСегодня, 01:52Переписки пользователей Claude попали в поиск GoogleПереписки пользователей Claude попали в поиск GoogleСегодня, 01:26Бизнес-джет Дассаулт Falcon 10Кс снова задержанБизнес-джет Дассаулт Falcon 10Кс снова задержанСегодня, 01:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
NASA запечатлело необычное явление в Черном море из космоса
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Общение с умершими через искусственный интеллект: исследование дало неожиданные результаты
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Климат под угрозой: вероятность «Супер Эль-Ниньо» достигла 81%
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
Впервые в прямом эфире зафиксировано образование нового слоя земной коры на дне океана
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
В Китае начались продажи гиперреалистичных человекоподобных роботов: цены до 146 тысяч долларов
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Японские учёные совершили революцию в мире аккумуляторов: создана литий-серная батарея
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Ученые впервые обнаружили атмосферу на планете, похожей на Землю
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне
Apple iPhone 18 Pro впервые показан на видео: Революция в камере и дизайне