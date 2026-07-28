Стало известно, какая видеокарта нужна для игры Хало Кампаигн Эволвед

Проект Хало: Кампаигн Эволвед, созданный на основе первой части культовой франшизы и базирующийся на движке Унреал Энгине 5, официально поступает в продажу завтра. В то время как ожидается, что новая версия предложит игрокам знакомый мир в современной графике, специалисты протестировали её на различной аппаратной начинке. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание ТечПоверУп, технические возможности и требования проекта были изучены заранее, что позволяет пользователям заблаговременно оценить свои персональные компьютеры. Переработанный на основе современных технологий проект также предъявляет свои требования к современному рынку GPU.

Результаты в различных разрешениях

Согласно результатам тестов, для достижения стабильных 60 к/с на максимальных настройках качества требования к видеокартам резко меняются в зависимости от разрешения. В частности, для получения желаемого результата в формате Фулл ХД потребуется железо уровня NVIDIA RTX 3070 Ти, RTX 5060 Ти или AMD Radeon RX 9060 КсТ.

Если пользователь выбирает формат 1440п, системные требования возрастают ещё больше. В таком случае для обеспечения стабильной частоты кадров понадобится видеокарта уровня RTX 4070 Ти. Самым сложным испытанием оказалось сверхвысокое разрешение 4К.

Выяснилось, что даже флагманская видеокарта NVIDIA RTX 4090 сама по себе не способна полностью обеспечить 60 к/с в формате 4К. Это в очередной раз наглядно продемонстрировало, насколько ресурсоемкими являются проекты на движке Унреал Энгине 5.

Оптимизация и технологии

По мнению специалистов, общая производительность проекта оказалась вполне ожидаемой для столь сложного графического движка и отнюдь не катастрофической. В соответствии с современными тенденциями, в игре имеются различные апскейлеры и генераторы кадров, позволяющие существенно повысить частоту кадров.

В частности, в данном проекте полностью поддерживаются все основные технологии трёх главных компаний на рынке. Это открывает игрокам путь к оптимизации графических настроек исходя из возможностей своего «железа» и наслаждению комфортным игровым процессом.