Сатья Наделла: компании, полагающиеся на один ИИ, столкнутся с кризисом

·34·Технологии
Сатья Наделла: компании, полагающиеся на один ИИ, столкнутся с кризисом

Глава Microsoft Сатья Наделла настоятельно порекомендовал деловому миру быть крайне осторожным при использовании технологий искусственного интеллекта и не привязываться к одному частному поставщику. В интервью телеканалу CNN он открыто заявил, что компании, которые полностью полагаются только на одну ИИ-лабораторию, в будущем потеряют конкурентоспособность и придут к упадку. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, Наделла подчеркнул, что бизнесу следует проявлять осторожность при передаче своих данных и запросов (промптс) другим компаниям. По его мнению, каждое предприятие при использовании ИИ-моделей обязано сохранять все свои метаданные у себя. Это позволит в будущем создавать собственные открытые модели или специальные весовые параметры (веигхтс).

Необходимость контроля инфраструктуры искусственного интеллекта

Продолжая свою мысль, глава Microsoft отметил, что любая фирма, не имеющая собственной модели или независимой инфраструктуры, постепенно делегирует способность мыслить вовне. Если компании не будут использовать специальные ИИ-шлюзы, отделяющие обмен данными и запросы от модели, они подвергнутся большому риску.

Также Наделла призвал предприятия не зависеть чрезмерно от встроенных инструментов кодирования и помощников (харнессес) ИИ-лабораторий. Такой подход позволит компании в будущем менять любую модель или одновременно использовать несколько систем. В результате бизнес не привяжет свою судьбу к одному провайдеру.

Рыночные тенденции и перспективы будущего

Интересно, что сама Microsoft является одним из ключевых инвесторов крупных ИИ-лабораторий, таких как Anthropic и OpenAI. Тем не менее, данное заявление Наделлы показывает рост спроса на альтернативную инфраструктуру и облачные сервисы на технологическом рынке.

Сегодня представители бизнеса стремятся выбирать более дешевые модели с открытым исходным кодом, способные работать на собственном аппаратном обеспечении, вместо того чтобы полагаться на одну дорогую модель. Это еще больше повысит необходимость управления различными системами искусственного интеллекта и использования независимых агентов кодирования в будущем.

Сатья НаделлаMicrosoftИскусственный ИнтеллектТехнологииБизнес
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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