Брэдли Барколя хочет покинуть ПСЖ и перейти в Английскую Премьер-лигу

Нападающий французского ПСЖ Брэдли Барколя удивил руководство клуба, заявив о своем желании уйти из команды. По данным Sky Sport, игрок сборной Франции отказался подписывать новый финансово выгодный контракт и намерен в летнее трансферное окно перебраться в Английскую Премьер-лигу. Об этом сообщает Goal.com.

Хотя действующее соглашение 23-летнего вингера с парижанами рассчитано до 2028 года, он пришел к выводу, что пришло время для нового вызова в карьере. Руководство ПСЖ видело в нем важную часть своих будущих проектов, однако этот шаг футболиста поставил клуб в сложное положение.

Ливерпуль стал главным претендентом

По информации Флориана Плеттенберга, Ливерпуль уже начал переговоры с представителями игрока и выступает главным фаворитом на его трансфер. Мерсисайдцы определили французского футболиста главной целью для усиления линии атаки.

Сообщается, что руководство Ливерпуля готово предложить Брэдли Барколя солидный контракт, который позволит ему войти в число самых высокооплачиваемых игроков команды. Клуб уже установил первичные контакты как с представителями футболиста, так и с боссами парижан.

Арсенал также проявляет интерес

Другой гранд Англии — Арсенал также может вступить в борьбу за флангового нападающего. Утверждается, что лондонцы внимательно следят за действиями Барколя с целью создания конкурентной среды для Букайо Саки и Габриэля Мартинелли.

Тем не менее, Ливерпуль действует более активно в вопросе достижения договоренности до закрытия трансферного окна, и предполагается, что сам игрок уже согласовал условия личного контракта.

Огромная трансферная стоимость

Как пишет RMC Sport, ПСЖ не намерен легко отпускать свою звезду и установил ценник на его трансфер в размере 170 миллионов евро. Если этот переход состоится, он, без сомнения, станет одной из самых дорогих сделок в истории футбола.