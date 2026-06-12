Акции SpaceX выросли на 30%: компания вошла в шестерку самых дорогих в США

·47·Технологии
Акции SpaceX выросли на 30%: компания вошла в шестерку самых дорогих в США

SpaceX успешно начала свой первый торговый день в качестве публичной компании. С началом торгов на бирже Nasdaq цена акций поднялась до 150 долларов, что на 11% выше цены IPO в четверг. К середине дня акции подорожали до 176 долларов, а рыночная капитализация компании достигла почти 2,3 триллиона долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Этот резкий рост сделал SpaceX шестой по стоимости публичной компанией США. По данным Bloomberg, в процессе IPO спрос превысил предложение в 4 раза. Многие институциональные инвесторы вынуждены скупать акции на открытом рынке, что приводит к дальнейшему росту цен.

Еще одной причиной роста цен на акции является низкая доля акций в свободном обращении. Только 4% акций доступны для публичных торгов, остальная часть остается в руках первых инвесторов и сотрудников. Кроме того, SpaceX договорилась с рядом индексов, включая Nasdaq 100, о сокращении сроков включения в них с нескольких месяцев до нескольких дней.

Платформа Robinhood сообщила, что после дебюта SpaceX объем торгов достиг рекордного уровня. Это IPO принесло один из крупнейших доходов в истории венчурного капитала. Например, инвестиции фонда Фундерс Фунд в размере 600 миллионов долларов теперь превышают 50 миллиардов долларов. Крупные инвесторы, такие как Andreessen Horowitz и Секуоиа, также получили десятки миллиардов долларов прибыли.

Основатель компании Elon Musk стал первым в мире триллионером, как только цена акций достигла 150 долларов. Как сообщает Те Нью-Йорк Тимес, в результате этого исторического дебюта ожидается, что более 4400 нынешних и бывших сотрудников SpaceX станут миллионерами, а 400 — мультимиллионерами.

SpaceXElon MuskNasdaqIPOТехнологии
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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