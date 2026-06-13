Удар по монополии Китая: в США запущен крупнейший завод солнечных панелей

Южнокорейская компания Ханвха Ккеллс объявила о запуске нового предприятия по производству солнечных элементов в Картерсвилле, штат Джорджия. Этот проект стал завершающим этапом масштабного промышленного комплекса Солар Хуб, в который компания инвестировала 2,1 миллиарда долларов. Новый завод имеет стратегическое значение для американской солнечной энергетики, являясь первым комплексом, объединившим полный цикл производства: от переработки кремния до сборки готовых модулей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

До настоящего времени большинство производителей в США занимались только финальной сборкой, используя преимущественно импортные комплектующие. Такая модель делала отрасль зависимой от иностранных поставщиков, колебаний цен и логистических проблем. Проект Ханвха Ккеллс послужит значительному снижению этой зависимости и укреплению позиций местного производства.

После выхода на полную мощность предприятие в Картерсвилле сможет производить до 3,5 ГВ солнечных модулей в год. В настоящее время сборочные линии работают в штатном режиме, ежедневно выпуская около 16,7 тысячи солнечных панелей. Этот завод станет частью единой производственной сети компании в Джорджии.

Вместе с расширенным предприятием в Далтоне общая производственная мощность Ханвха Ккеллс в США достигнет 8,6 ГВ в год. По расчетам компании, этого количества оборудования достаточно для обеспечения электроэнергией около 1,3 миллиона американских домохозяйств.

Проект также предоставляет значительные налоговые льготы в рамках Закона США о снижении инфляции (Инфлатион Редуктион Акт). Благодаря полной локализации производства Ханвха Ккеллс может получать субсидии на каждом этапе — от переработки кремния до готовой продукции. Это, в свою очередь, создает дополнительные федеральные льготы для проектов солнечных электростанций, использующих местное оборудование.