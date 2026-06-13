Как сварщик SpaceX стал миллионером: история Хуана Эрнандеса

После успешного IPO компании SpaceX в центре внимания оказались не только крупные инвесторы и Elon Musk, но и рядовые сотрудники. Хуан Эрнандес (Джуан Хернандез), приехавший из Мексики и работавший на предприятии сварщиком с почасовой оплатой около $28, стал одним из таких счастливчиков. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Эрнандесу, который начал работать на полную ставку в 2015 году, SpaceX изначально предоставила пакет акций на сумму $10 000. Кроме того, в течение почти 10 лет он регулярно приобретал ценные бумаги компании из своей зарплаты. После выхода SpaceX на биржу и роста цены акций до $167 стоимость его активов превысила $1 миллион.

Эта история успеха стала широко известна после того, как Elon Musk поделился ею в социальных сетях. Программа вовлечения сотрудников в капитал компании позволила тысячам работников стать совладельцами бизнеса. Многолетнее владение акциями в сочетании с ростом их рыночной стоимости значительно увеличило благосостояние сотрудников.

Согласно имеющимся данным, после выхода SpaceX на биржу ожидается, что более 4 000 действующих и бывших сотрудников станут долларовыми миллионерами. Еще около 400 человек могут получить пакеты акций стоимостью более $100 миллионов благодаря системе долгосрочного стимулирования.

Дебют SpaceX на бирже Nasdaq завершился сильным ростом котировок. Уже в первый день торгов акции подорожали на 19%, достигнув $160,95. В результате рыночная стоимость компании достигла $2,1 триллиона, что позволило ей обойти таких гигантов, как Броадком и Amazon.