«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»

·43·Спорт
«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»

Обновляемая «Барселона» под руководством Ханси Флика провела товарищеский матч против английского клуба «Бирмингем» в рамках предсезонной подготовки. Полная драматизма и неожиданных поворотов встреча завершилась поражением каталонцев.

Zamin.уз представляет детали самых ярких моментов этого насыщенного матча, дебюта новых звезд и визита Беллингема на стадион.

Боевая ничья в основное время и шоу молодого таланта

Встреча началась с активности «Бирмингема». На 31-й минуте Аугуст вывел хозяев вперед. Однако команда Флика и не думала сдаваться. Настоящим открытием игры стал 18-летний Хамза Абдулкарим из состава каталонцев.

Молодой нападающий полностью оправдал доверие Флика. Сначала на 42-й минуте он хладнокровно реализовал пенальти, сравняв счет. А во втором тайме, на 60-й минуте, Абдулкарим забил красивый гол с игры, выведя «Барселону» вперед. Оформив дубль на глазах у миллионов болельщиков, юноша намекнул на то, что забронирует прочное место в дальнейших планах Флика.

Тем не менее, хозяева восстановили равновесие на 68-й минуте благодаря голу Солиса Джона. Основное время завершилось боевой ничьей — 2:2.

Лотерея в серии пенальти: англичанам повезло больше

Согласно формату товарищеского матча, для выявления победителя команды прибегли к серии послематчевых одиннадцатиметровых ударов. К сожалению, для каталонского гранда эта лотерея оказалась неудачной.

В результате нескольких ошибок игроков «Барселоны» и мастерства вратаря англичан, «Бирмингем» одержал победу в серии со счетом 3:2, нанеся команде Флика первое болезненное поражение в сезоне.

Адейеми в старте: дебют, которого ждали миллионы

Самым долгожданным моментом этой игры для болельщиков «Барселоны» стал дебют Карима Адейеми, недавно приобретенного у дортмундской «Боруссии». Немецкий вингер вышел на поле в стартовом составе и проявил себя с самой активной стороны.

Адейеми отыграл до конца первого тайма, стараясь адаптироваться к новой системе нападения Флика. Были заметны его скорость и техника. Во втором тайме тренер заменил Адейеми на Руни Барджи, что является обычным делом для предсезонных матчей. Хотя его дебют остался в тени поражения, он породил большие надежды у фанатов.

Джуд Беллингем на трибуне: дополнительная интрига матча

Еще одной примечательной деталью матча стало появление на трибуне Джуда Беллингема. Воспитанник «Бирмингема» и нынешняя звездная опора «Реала» английский полузащитник посетил стадион, чтобы поддержать свою бывшую команду.

Появление Беллингема на трибуне и его наблюдение за игрой главного соперника «Реала» — «Барселоны» прямо со стадиона вызвали огромный интерес у СМИ и болельщиков.

«Барселона» потерпела неудачу в Англии: проиграла «Бирмингему»

Впереди — «Ноттингем» и «Удинезе»: испытания для Флика продолжаются

На этом турне по Англии для «Барселоны» не заканчивается. Следующее серьезное испытание подопечных Ханси Флика ждет 8 августа. В этот день команду ожидает сразу два матча:

  1. Противостояние с еще одним представителем Англии — «Ноттингем Форест».

  2. Встреча против амбициозной итальянской команды «Удинезе».

Ожидается, что после первого поражения в Англии Флик внесет тактические изменения в этих играх и продолжит тестировать новую атакующую тройку во главе с Адейеми.

Отправьте анализ этого важного матча своим друзьям и футбольным болельщикам! Многие должны знать о приключениях новой «Барселоны» под руководством Флика в Англии и визите Беллингема на трибуны.

Как вы думаете, сможет ли Хамза Абдулкарим пробиться в основной состав в этом сезоне? Что вы думаете о дебюте Адейеми? Оставляйте свое мнение в комментариях!

БарселонаБирмингем СитиХанси ФликДжуд БеллингемКарим Адейеми
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Shuhrat Razzakov
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