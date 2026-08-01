Спасен 5-летний ребенок, выбравшийся наружу из окна 10-го этажа

В казахстанском городе Актау 5-летний ребёнок оказался в опасной ситуации, выбравшись наружу через окно 10-го этажа многоквартирного дома.

Очевидцы заметили сидящего в открытом окне ребёнка с болтающимися ногами и немедленно сообщили в правоохранительные органы. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что ребёнок стоит на внешней раме окна.

Сотрудники оперативно проникли в квартиру и осторожно занесли ребёнка в безопасное место. К счастью, в результате инцидента ребенок не пострадал.

Выяснилось, что в момент происшествия мать ребенка спала. Женщина заявила, что отдыхала вместе с сыном, но не заметила, как мальчик проснулся и выбрался через окно наружу.

После инцидента полиция Казахстана призвала родителей не оставлять детей без присмотра возле окон и балконов. Также было рекомендовано установить на окна специальные защитные замки и отодвинуть от них мебель, с помощью которой дети могут забраться на подоконник.