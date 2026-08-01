Блогерша получила необычный подарок за 1 млн подписчиков (фото)

По случаю достижения отметки в 1 миллион подписчиков в Instagram у блогерши Мадины Абдувохидовой ее супруг подготовил для нее необычный подарок.

Преподнесенная блогерше цветочная композиция резко отличается от обычных букетов. То, что она была оформлена в виде змеи, удивило даже Мадину. Увидев подарок, блогерша поинтересовалась у мужа причиной выбора именно такого образа.

Опубликовав видео, запечатлевшее эти моменты, на своей странице, Мадина выразила свое удивление кратко, но эмоционально:

«Вау, вообщеееее, ну это капец», — написала блогерша.

Необычная цветочная композиция и реакция Мадины привлекли внимание подписчиков, которые оставляют под видео самые разные комментарии.