Блогерша получила необычный подарок за 1 млн подписчиков (фото)
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По случаю достижения отметки в 1 миллион подписчиков в Instagram у блогерши Мадины Абдувохидовой ее супруг подготовил для нее необычный подарок.
Преподнесенная блогерше цветочная композиция резко отличается от обычных букетов. То, что она была оформлена в виде змеи, удивило даже Мадину. Увидев подарок, блогерша поинтересовалась у мужа причиной выбора именно такого образа.
Опубликовав видео, запечатлевшее эти моменты, на своей странице, Мадина выразила свое удивление кратко, но эмоционально:
«Вау, вообщеееее, ну это капец», — написала блогерша.
Необычная цветочная композиция и реакция Мадины привлекли внимание подписчиков, которые оставляют под видео самые разные комментарии.
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