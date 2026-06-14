Убтеч представила ультрареалистичных роботов У1: в очереди тысячи людей

В мире робототехники сделан очередной революционный шаг. Гуманоидные роботы серии У1, разработанные компанией Убтеч и с поразительной точностью имитирующие человеческую внешность, вызвали большой ажиотаж среди любителей технологий. Эти устройства позиционируются не просто как машины, а как умные компаньоны, способные вступать в эмоциональный контакт с человеком. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным Иксбт.ком, всего за 10 дней с момента официального анонса было принято более 3800 предварительных заказов. Этот показатель демонстрирует высокий интерес потребителей к роботам на базе AI, внешне максимально приближенным к человеку.

Технические возможности и внешний вид

Серия У1 представлена в двух вариантах — мужском и женском. Мужская модель имеет рост 183 см и вес 42 кг, женская модель более компактна: рост 168 см, вес 35,2 кг. Обе модели оснащены Wi-Fi и могут работать от 2 до 4 часов на одном заряде.

Самое удивительное в роботах — их возможности передвижения. Они обладают 88 степенями свободы, что позволяет им очень точно повторять движения человека. Например, роботы могут подмигивать, естественно поворачивать голову и менять выражение лица. На официальных видео показано, как визажист наносит макияж роботу-женщине, а робот-мужчина предстает в современном костюме и очках, что доказывает их реалистичность.

Искусственный интеллект и безопасность

«Мозг» роботов У1 основан на мощной модели искусственного интеллекта (AI). Эта система отвечает не только за общение, но и за понимание эмоций пользователя и соответствующую реакцию. Устройство хранит все интерактивные воспоминания в локальном зашифрованном хранилище, что обеспечивает безопасность персональных данных.

В процессе заказа пользователи могут настроить внешний вид робота по нескольким параметрам. Это позволяет каждому клиенту получить уникального индивидуального компаньона. Убтеч планирует начать официальные продажи роботов 30 июня текущего года.

Хотя окончательная цена роботов пока не разглашается, эксперты полагают, что эта технология откроет новую эру в борьбе с одиночеством или в сфере услуг. Учитывая растущий интерес к таким умным устройствам, вполне вероятно, что в будущем мы увидим таких роботов-помощников и в нашей стране.