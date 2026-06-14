США столкнулись с кризисом в производстве ракет: проблема на 73 миллиарда долларов

·34·Технологии
США столкнулись с кризисом в производстве ракет: проблема на 73 миллиарда долларов

Оборонная промышленность США столкнулась с серьезной нехваткой мощностей для производства твердотопливных двигателей, которые являются важнейшим компонентом современных ракетных систем. Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (КСИС), на фоне резкого роста государственных заказов американская промышленность оказалась не готова к таким объемам нагрузки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

В документе отмечается, что в проекте бюджета США на 2027 год предусмотрено рекордное финансирование в размере 73 миллиардов долларов для различных ракетных программ. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 29 миллиардов долларов, что на тот момент было самым высоким результатом. Однако, несмотря на увеличение финансирования, сбои в производственной цепочке сохраняются.

Объемы производства и основные препятствия

К 2027 году США планируют поставлять более 2100 ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Это на 70 процентов больше, чем в 2021 году. Тем не менее, эти цифры значительно отстают от долгосрочных стратегических целей, предусматривающих производство 5000 единиц продукции в год. По мнению экспертов КСИС, для достижения таких показателей необходимо полностью пересмотреть всю производственную систему.

Основным «узким местом» в отрасли являются твердотопливные ракетные двигатели. Они используются практически во всех американских ракетных программах. Поэтому нехватка корпусов двигателей, сопел, компонентов топлива или квалифицированных специалистов приводит к одновременной остановке десятков проектов. Проблема в одном звене может вывести из строя всю цепь.

От монополии на рынке до новых участников

Текущая сложная ситуация является результатом многолетней консолидации рынка. Если в начале 2000-х годов в США было шесть крупных производителей твердотопливных двигателей, то к середине 2010-х годов их осталось только двое — Аероджет Рокетдйне и Орбитал АТК. Сегодня эти активы входят в состав корпораций Л3Харрис и Northrop Grumman соответственно.

В последние годы на рынке появился ряд новых компаний с целью снижения зависимости. Среди них можно отметить:

  • Кс-Бов и Урса Маджор;
  • Фирехавк и Кастелион;
  • Андурил и Наммо;
  • Авио УСА и Прометеус Энергетикс.
Аналитики подчеркивают, что эти новые участники могут диверсифицировать рынок в будущем, но пока они находятся на стадии экспериментов или мелкосерийного производства. Их способность выполнять крупные заказы еще не доказана на практике.

Согласно выводам КСИС, проблему нельзя решить только дополнительным финансированием. Отрасли необходимы долгосрочные контракты, прямые инвестиции в поставщиков и смягчение правил доступа на рынок для новых производителей. В противном случае более быстрый рост спроса по сравнению с предложением продолжит негативно сказываться на обороноспособности США.

СШАПентагонРакетыОборонаCSIS
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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