США столкнулись с кризисом в производстве ракет: проблема на 73 миллиарда долларов
Оборонная промышленность США столкнулась с серьезной нехваткой мощностей для производства твердотопливных двигателей, которые являются важнейшим компонентом современных ракетных систем. Согласно анализу Центра стратегических и международных исследований (КСИС), на фоне резкого роста государственных заказов американская промышленность оказалась не готова к таким объемам нагрузки. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .
В документе отмечается, что в проекте бюджета США на 2027 год предусмотрено рекордное финансирование в размере 73 миллиардов долларов для различных ракетных программ. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 29 миллиардов долларов, что на тот момент было самым высоким результатом. Однако, несмотря на увеличение финансирования, сбои в производственной цепочке сохраняются.
Объемы производства и основные препятствияК 2027 году США планируют поставлять более 2100 ракет для систем противовоздушной и противоракетной обороны. Это на 70 процентов больше, чем в 2021 году. Тем не менее, эти цифры значительно отстают от долгосрочных стратегических целей, предусматривающих производство 5000 единиц продукции в год. По мнению экспертов КСИС, для достижения таких показателей необходимо полностью пересмотреть всю производственную систему.
Основным «узким местом» в отрасли являются твердотопливные ракетные двигатели. Они используются практически во всех американских ракетных программах. Поэтому нехватка корпусов двигателей, сопел, компонентов топлива или квалифицированных специалистов приводит к одновременной остановке десятков проектов. Проблема в одном звене может вывести из строя всю цепь.
От монополии на рынке до новых участниковТекущая сложная ситуация является результатом многолетней консолидации рынка. Если в начале 2000-х годов в США было шесть крупных производителей твердотопливных двигателей, то к середине 2010-х годов их осталось только двое — Аероджет Рокетдйне и Орбитал АТК. Сегодня эти активы входят в состав корпораций Л3Харрис и Northrop Grumman соответственно.
В последние годы на рынке появился ряд новых компаний с целью снижения зависимости. Среди них можно отметить:
- Кс-Бов и Урса Маджор;
- Фирехавк и Кастелион;
- Андурил и Наммо;
- Авио УСА и Прометеус Энергетикс.
Согласно выводам КСИС, проблему нельзя решить только дополнительным финансированием. Отрасли необходимы долгосрочные контракты, прямые инвестиции в поставщиков и смягчение правил доступа на рынок для новых производителей. В противном случае более быстрый рост спроса по сравнению с предложением продолжит негативно сказываться на обороноспособности США.
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