NASA провело испытания сверхзвукового самолета X-59 на новом этапе

·20·Технологии
NASA провело испытания сверхзвукового самолета X-59 на новом этапе

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США достигло важного успеха в испытаниях экспериментального самолета X-59, который призван совершить революцию в авиации. Созданный в рамках программы Quesst, этот летательный аппарат в ходе очередного полета приблизился к своим максимальным скоростным показателям и достиг заданной высоты. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает об этом.

Согласно данным иксбт.ком, в ходе испытаний, проведенных 12 июня, самолет X-59 впервые достиг скорости 1,4 Max (примерно 1487 километров в час). Полет проходил на высоте около 17 километров над уровнем моря. Примечательно, что эти показатели станут фундаментом для будущих основных исследований.

Технология полета без звукового удара

Основная задача проекта — устранение мощного взрывного звука (звукового удара), возникающего при полете на сверхзвуковой скорости. Обычно такие самолеты при пролете над населенными пунктами создают сильный шум, от которого дрожат окна. X-59 благодаря своей особой конструкции призван снизить этот шум до уровня мягкого «щелчка».

На текущем этапе испытаний самолет X-59 сопровождает исследовательский истребитель NASA Ф-15. Ф-15 оснащен специальным оборудованием для измерения ударных волн в воздухе и анализа воздушных потоков вокруг экспериментального аппарата. Пока акустические показатели оцениваются не полностью, так как сопровождающий истребитель сам создает шум.

Планы на будущее и коммерческие перспективы

После завершения программы расширения режимов полета специалисты перейдут к этапу акустической валидации. В этом процессе с помощью наземных датчиков будет измерен реальный уровень шума самолета. После этого NASA планирует совершить полеты над различными городами США.

Опросы среди городских жителей и собранные данные будут представлены международным авиационным регуляторам. Эти данные могут стать основанием для пересмотра запретов на коммерческие сверхзвуковые полеты над сушей. Если проект будет успешно завершен, начнется новая эра в пассажирской авиации.

По мнению экспертов, пассажирские самолеты будущего поколения, созданные на основе технологии X-59, позволят сократить время межконтинентальных перелетов в два раза. Это имеет важное значение не только для экономии времени, но и для повышения эффективности глобальной логистики и деловых связей.

NASAX-59АвиацияТехнологииСША
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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