Китайские технологические гиганты отказываются от чипов NVIDIA в пользу внутреннего рынка

Крупные технологические компании Китая, включая владельца TikTok — БйтеДанке, резко сокращают зависимость от американской корпорации NVIDIA в разработке систем AI. В результате шагов Пекина к технологической независимости в стране стремительно формируется цепочка местных чипов и ускорителей. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным агентства Reuters, БйтеДанке в настоящее время ведет переговоры с шанхайской компанией Илуватар КореКс о закупке графических процессоров (GPU). Эти чипы предназначены для обеспечения процесса работы (инференса) моделей AI. Если сделка состоится, Илуватар КореКс станет третьим крупным местным поставщиком чипов для БйтеДанке после таких гигантов, как Huawei и Камбрикон.

Рост местных производителей

Не только БйтеДанке, но и другие технологические лидеры Китая переключают внимание на внутренний рынок на фоне усиления ограничений на иностранные технологии. В частности, чипы Кунлунксин, разработанные Баиду, успешно применяются в инфраструктуре Тенкент. Это свидетельствует о том, что рынок ускорителей AI в Китае растет не только количественно, но и качественно.

Согласно статистическим данным, китайские производители чипов уже заняли около 41% рынка серверных ускорителей в стране. Этот показатель означает, что глобальные лидеры, такие как NVIDIA, теряют свою долю в одном из важнейших регионов. Экспортные ограничения, введенные США, вынудили китайские компании искать альтернативные варианты и инвестировать в собственные разработки.

Стратегия технологической независимости

Правительство Пекина уже давно придерживается политики снижения риска зависимости от иностранных поставщиков в стратегически важных отраслях. Чипы для AI занимают центральное место в этом вопросе, так как они являются основой современной экономики и безопасности. Хотя решения, предлагаемые местными компаниями, немного уступают продукции NVIDIA по производительности, их доступность и политическая безопасность стали ключевым фактором.

Эти процессы важны и для пользователей, и для ИТ-специалистов. Подобные изменения на глобальном рынке чипов могут повлиять на стоимость гаджетов и облачных сервисов в будущем, а также привести к еще более широкому распространению китайских технологий в нашем регионе. Хотя NVIDIA пока сохраняет свое лидерство, ожидается, что активность Китая в этой «чиповой войне» изменит глобальный баланс.