Китайская ракета Кинетика-1 вывела на орбиту еще восемь спутников

Частная космическая индустрия Китая достигла очередного важного успеха. Ракета Кинетика-1 (Лиджиан-1), разработанная компанией КАС Спаке, успешно завершила свою очередную миссию, выведя на орбиту восемь спутников одновременно. Этот полет укрепляет лидерство Китая в сфере коммерческой космонавтики. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Запуск состоялся 15 июня в утренние часы по ташкентскому времени с космодрома Цзюцюань. Восемь аппаратов, находившихся на борту ракеты, включая спутник Културал Реликс 01, были точно доставлены на заданные орбиты. Как сообщает издание иксбт.ком, все системы отработали в штатном режиме, и миссия была признана полностью успешной.

Новый рекорд в коммерческой космонавтике

После этого старта общее количество спутников, выведенных в космос с помощью ракет семейства Кинетика-1, достигло 105. С этим показателем данная ракета стала первым коммерческим носителем в истории Китая, выведшим на орбиту более 100 аппаратов. В общей сложности масса полезной нагрузки, доставленной ракетами в космос, превысила 15 тонн.

Специалисты КАС Спаке отмечают, что процесс подготовки к полетам был значительно оптимизирован. Благодаря собственной инфраструктуре на космодроме Цзюцюань время подготовки ракеты на стартовой площадке было сокращено до десяти дней. Это позволяет увеличить частоту полетов.

Планы на будущее: морские запуски и регулярность

Компания планирует перейти на новый этап со второй половины 2026 года. Как сообщил заместитель главного конструктора программы Мэн Сяньфу, ракеты Кинетика-1 перейдут на регулярный режим запусков — не реже одного раза в месяц. Это повысит скорость обслуживания международных клиентов.

Также КАС Спаке впервые планирует осуществить запуск ракеты с морской платформы. Морские старты дают большое преимущество при доставке грузов на специальные орбиты, доступ к которым с наземных космодромов затруднен. Такая технология выводит гибкость Китая в освоении космоса на новый уровень.

Для таких динамично развивающихся стран, как Узбекистан, удешевление и регулярность частных космических полетов имеют важное значение. В будущем местные научные круги и операторы связи смогут выводить свои устройства в космос именно с помощью таких частных носителей.