Компания Миникс представила мини-ПК ЭР939-АИ Pro на платформе AMD Стрикс Хало

В то время как спрос на компактные устройства на рынке компьютерных технологий продолжает расти, компания Миникс продемонстрировала свой новый флагман — модель ЭР939-АИ Pro. Этот мини-ПК привлекает внимание специалистов не только своими крошечными размерами, но и техническими характеристиками, превосходящими многие стационарные рабочие станции. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Главной особенностью устройства является то, что оно построено на платформе AMD Стрикс Хало. В центре системы расположен процессор AMD Ryzen AI Max+ 395 последнего поколения. По данным Иксбт.ком, этот процессор обеспечивает высокую эффективность при работе с искусственным интеллектом и выполнении тяжелых графических задач. Это превращает модель ЭР939-АИ Pro из обычного офисного компьютера в мобильный рабочий инструмент для профессиональных дизайнеров и инженеров.

Беспрецедентный объем памяти и скорость

В вопросах памяти инженеры Миникс не пошли на компромиссы. Устройство оснащено 128 GB оперативной памяти ЛПДДР5Кс-8533. Этот показатель считается очень высоким даже для самых современных игровых ноутбуков и рабочих станций. Для хранения данных установлен SSD емкостью 2 TB, а пользователи могут дополнительно использовать два слота M.2 2280 PCIe Ген4 кс4.

Внешне устройство имеет металлический корпус серебристо-белого цвета. Его объем составляет всего 2,75 литра. Позаботившись об удобстве использования, производители установили специальную ручку в верхней части корпуса. Это значительно облегчает перемещение компьютера с одного места на другое.

Расширенные порты и сетевые возможности

Набор интерфейсов также наверняка удивит пользователя. В устройстве поддерживаются современные стандарты Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Одним из важнейших аспектов является наличие двух сетевых портов 10ГбЭ в корпусе. Это очень полезно для серверов или локальных сетей, работающих с большими объемами данных.

Возможности подключения обеспечиваются следующими портами:

порт USB-C со скоростью 40 Гбит/с;

УСБ-А с поддержкой скорости до 10 Гбит/с;

видеовыходы HDMI 2.1 и ДисплайПорт 1.4;

слот для карт памяти СД 4.0 УХС-ИИ;

аудиоразъемы 3,5 мм.

На рынке Узбекистана мини-ПК с такой высокой производительностью обычно популярны среди мастеров видеомонтажа и ИТ-специалистов. Ожидается, что Миникс ЭР939-АИ Pro станет серьезным конкурентом таким устройствам, как Apple Mac Studio, благодаря своей компактности и мощности. Пока ожидается дополнительная информация о дате официального начала продаж и цене устройства.