На пятом энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии установлен корпус реактора

·4·Технологии
На пятом энергоблоке АЭС «Куданкулам» в Индии установлен корпус реактора

На пятом энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Куданкулам», строящейся в штате Тамилнад, Индия, завершен важный технологический процесс. При участии специалистов госкорпорации «Росатом» корпус реактора пятого блока был успешно установлен в проектное положение. Об этом сообщает иксбт.ком со ссылкой на пресс-службу корпорации. Об этом Иксбт.ком сообщает новость.

Это гигантское устройство весом около 300 тонн было смонтировано методом «Опен Топ». Особенность данной технологии заключается в том, что оборудование опускается внутрь с помощью крана сверху до того, как купол здания будет закрыт. Этот метод позволяет значительно сократить сроки строительства и параллельно вести сложные инженерные работы.

Данный корпус реактора был изготовлен на заводе «Атоммаш» в городе Волгодонск, Россия, и доставлен на объект в 2025 году. Установка устройства является одним из важнейших этапов строительства станции, так как именно этот корпус служит основным «сердцем», в котором происходят ядерные реакции.

Следующие технологические этапы

После установки корпуса реактора инженеры приступят к монтажу других основных компонентов реакторной установки. К ним относятся такие жизненно важные системы, как парогенераторы, главные циркуляционные насосы и компенсатор давления. Этот комплекс оборудования обеспечит безопасную и стабильную работу энергоблока.

В настоящее время в Индии активно продолжаются работы по строительству и вводу в эксплуатацию в общей сложности четырех энергоблоков на базе российского проекта. Стоит отметить, что первые два блока АЭС «Куданкулам» уже более десяти лет обеспечивают стабильную подачу электроэнергии для экономики страны и доказали свою надежность на практике.

После выхода проекта на полную мощность, то есть после завершения строительства шести энергоблоков, станция станет основной опорой энергетической системы юга Индии. Это позволит покрыть потребности в энергии штата Тамилнад с населением 72 миллиона человек и соседних регионов, а также вывести развитие промышленности на новый уровень.

В то время как Узбекистан также планирует развитие атомной энергетики на пути к обеспечению своей энергетической независимости, ход таких крупных региональных и мировых проектов служит важной школой опыта для специалистов отрасли.

АЭСИндияRosatomЭнергетикаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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