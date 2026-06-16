T-Bank выпустил новое приложение для пользователей iOS под названием EatsRate

·3·Технологии
T-Bank выпустил новое приложение для пользователей iOS под названием EatsRate

Российская финансовая организация T-Bank (бывший Tinkoff) представила обновленное мобильное приложение для своих инвестиционных сервисов. Данный релиз привлекает внимание не только расширением технических возможностей, но и необычным способом обхода строгих ограничений в магазине App Store. Приложение было опубликовано на платформе iOS под видом кулинарного сервиса. Об этом сообщает Ixbt.com.

Согласно сообщению в официальном Telegram-канале T-Инвестиций, новое программное обеспечение направлено на значительное повышение стабильности и скорости работы системы. Пользователи теперь смогут воспользоваться более удобным интерфейсом и рядом новых аналитических инструментов. Это особенно важно для инвесторов в современных условиях быстро меняющейся динамики рынка.

Новые функции и технические возможности

В новой версии внедрен ряд удобств для пользователей. В частности, создан отдельный раздел для отслеживания иностранных акций, криптовалют и производных финансовых инструментов, привязанных к различным индексам. Это позволяет инвесторам проводить более глубокий анализ своих портфелей.

Также с целью ускорения торгового процесса добавлена функция заключения сделок непосредственно с графика. Была усовершенствована система клиринга по фьючерсам и детального расчета рыночных цен. Подобные изменения повышают эффективность использования платформы как для профессиональных трейдеров, так и для новичков.

Не осталась без внимания и социальная сеть для инвесторов «Пульс» внутри приложения. Теперь на этой платформе запущены тематические обсуждения (треды) и система различных реакций. Это сделало процесс обмена опытом и обсуждения рыночных новостей между пользователями более интерактивным.

Вопросы установки и безопасности

Для владельцев устройств iOS приложение размещено в магазине App Store под названием EatsRate. Несмотря на то, что внешне оно выглядит как сервис, связанный с едой и кулинарией, после загрузки оно превращается в полноценную инвестиционную платформу. Такой метод является временным решением, применяемым для борьбы с удалением банковских приложений из-за санкций.

Для пользователей Android процесс проходит несколько проще. Они могут скачать обновленное приложение напрямую с официального сайта T-Bank. Специалисты рекомендуют пользователям использовать только официальные источники и не переходить по подозрительным ссылкам, так как маскировка банковских сервисов может открыть новые возможности и для кибермошенников.

T-BankiOSApp StoreИнвестицииТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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