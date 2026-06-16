В Китае раскрыт незаконный рынок непригодных аккумуляторов для электромобилей

·3·Технологии
В Китае раскрыт незаконный рынок непригодных аккумуляторов для электромобилей

В Китае раскрыта крупная схема, связанная с незаконным оборотом аккумуляторов для электромобилей с истекшим сроком службы. Согласно расследованию телеканала CCTV, опасные батареи, которые должны быть утилизированы, перерабатываются и массово устанавливаются в электровелосипеды. Эта ситуация не только нарушает правила технической безопасности, но и приводит к росту числа пожаров на улицах. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Согласно официальным данным, непригодные блоки питания должны утилизироваться сертифицированными предприятиями. Однако на практике эти батареи попадают в подпольные цеха. Там мастера меняют заводскую проводку, отключают системы защиты и собирают модули высокого напряжения на 60 или 72 вольта. В то время как нормативный предел для легкой техники, предназначенной для потребителей, установлен на уровне 48 вольт.

Подпольные цеха и опасные модификации

В центрах незаконного сбыта за такие опасные модификации берут всего 20 юаней (около 3 долларов США). Самое печальное, что в эту цепочку оказались вовлечены некоторые официальные предприятия, работающие в энергетическом секторе. Сертифицированные заводы, которые по документам должны уничтожать батареи, на самом деле занимаются их перепродажей через незаконные каналы.

Данная ситуация считается крайне опасной с точки зрения технической безопасности. Эксперты отмечают, что в подпольных цехах цепи защиты аккумуляторов от короткого замыкания и перегрузки намеренно разрываются. Это резко увеличивает риск взрыва или пожара в любой момент.

Статистика и последствия

Цифры, приведенные в отчетах служб безопасности, показывают, насколько серьезна ситуация:

  • почти 33% всех пожаров в электровелосипедах связаны с незаконным изменением схем;
  • 80% этих пожаров происходят именно из-за изношенных аккумуляторов, извлеченных из электромобилей.
Учитывая, что на рынке Узбекистана в последние годы также набирают популярность электровелосипеды и скутеры, эта проблема имеет актуальное значение и для нашего региона. Подозрительные зарядные устройства по низким ценам часто могут быть изготовлены такими же незаконными путями.

В настоящее время правительство Китая принимает меры по ликвидации этого теневого рынка и установлению строгого контроля над процессом утилизации. Специалисты рекомендуют пользователям обращаться только в официальные сервисные центры и не вносить произвольные изменения в технику.

КитайЭлектромобильАккумуляторБезопасностьТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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