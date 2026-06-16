Компания Снап представила долгожданные АР-очки Спекс: цена и возможности

·23·Технологии
Компания Снап представила долгожданные АР-очки Спекс: цена и возможности

Компания Снап после многолетних исследований наконец представила широкой публике свои умные очки нового поколения Спекс. Устройство, презентованное на конференции по искусственному интеллекту в Лонг-Бич, обещает открыть новую страницу в мире технологий дополненной реальности (АР). Однако цена устройства многих удивила — новый гаджет оценен в 2 195 долларов. Об этом сообщает Techcrunch.ком.

По данным иксбт.ком, процесс предзаказа очков Спекс начнется 16 июня. На начальном этапе устройство будет поставляться на рынки США, Великобритании и Франции. Стоит отметить, что Снап работает над этим проектом более десяти лет. В последний раз компания выпускала потребительскую версию в 2019 году, после чего все модели представлялись только разработчикам в закрытом режиме.

Технические характеристики и дизайн

Внешне Спекс напоминают слегка увеличенные солнцезащитные очки. Их главным преимуществом является то, что все вычислительные процессы происходят непосредственно в самом устройстве. То есть оно не требует никаких внешних блоков или проводных соединений. Устройство работает на базе двух процессоров Snapdragon, имеет угол обзора 51 градус и способно отображать 16 миллионов цветов.

Вес гаджета в зависимости от модели составляет от 132 до 136 граммов. Хотя этот показатель значительно тяжелее очков Meta Рай-Бан, он намного легче гарнитуры Apple Vision Pro. Заряда аккумулятора хватает на четыре часа непрерывной работы, а специальный зарядный чехол может увеличить общее время работы до 20 часов.

Возможности и искусственный интеллект

Спекс предлагают пользователям не только просмотр видео или съемку, но и полноценную рабочую среду. Через устройство можно просматривать интернет, проверять электронную почту и работать с приложениями для продуктивности. Также доступна возможность играть в игры. Особенно примечательна функция «ЭеКоннект»: когда два пользователя смотрят друг на друга, между ними автоматически активируется многопользовательская игровая сессия.

Самой сильной стороной нового устройства является контекстуальный искусственный интеллект. Если пользователь посмотрит на какой-либо объект и задаст о нем вопрос, очки мгновенно предоставят необходимую информацию. Подобная система АИ-помощника сейчас становится основным полем конкуренции на рынке умных очков.

Что касается вопроса цены, стоимость в 2 195 долларов приближает Спекс скорее к сегменту энтузиастов высоких технологий и профессионалов, чем к массовому рынку. Для сравнения, очки Meta Рай-Бан стоят от 350 долларов, а Apple Vision Pro оценивается примерно в 3 500 долларов. Этот шаг компании Снап расценивается как важная, хотя и дорогостоящая попытка внедрения АР-технологий в повседневную жизнь.

SnapSpecsAR-очкиТехнологииИскусственный Интеллект
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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