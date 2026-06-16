Honor представляет сверхпрочный смартфон Кс80 Pro Max: аккумулятор 11 000 mAh и новый чип

Китайская компания Honor продолжает раскрывать подробности о своем новом сверхпрочном смартфоне Honor Кс80 Pro Max. Ожидается, что устройство, официальный дебют которого намечен на 22 июня, установит новые стандарты на современном мобильном рынке не только своими техническими характеристиками, но и физической прочностью. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в своем материале.

По данным иксбт.ком, новая модель получила сертификат СГС Голд Лабел Фиве-Стар. Это означает, что смартфон продолжит работать без повреждений даже при падении с высоты 3 метров на твердую поверхность. Такой уровень прочности значительно продлевает срок службы устройства при повседневном использовании и защищает пользователей от случайных поломок.

Возможности экрана и техническая мощность

Honor Кс80 Pro Max оснащен 6,8-дюймовым ОЛЭД-дисплеем с разрешением 2788 × 1280 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Hz, что обеспечивает плавность интерфейса и высокое качество изображения. Кроме того, благодаря технологии ШИМ (ПВМ) с частотой 3840 Hz мерцание экрана практически незаметно, что предотвращает усталость глаз.

Еще одной впечатляющей особенностью смартфона является его яркость. Сообщается, что максимальная локальная яркость дисплея достигает 10 000 нит. Этот показатель позволяет комфортно читать информацию с экрана даже в самые солнечные дни. Основой устройства стал новейший процессор Snapdragon 6 Ген 5 от компании Qualcomm.

Автономность и зарядка

Одним из главных преимуществ новой модели является ее огромный аккумулятор. Инженерам Honor удалось установить в устройство батарею емкостью 11 000 mAh. Это рекордный показатель для современных смартфонов, который позволяет пользователю не беспокоиться о зарядке в течение нескольких дней.

В то же время, чтобы зарядка такого массивного аккумулятора не занимала много времени, была внедрена технология быстрой зарядки мощностью 90 В. Учитывая популярность бренда Honor на рынке Узбекистана, эта модель, несомненно, вызовет большой интерес у пользователей, ценящих прочность и длительное время автономной работы.

На данный момент цена устройства и дата выхода на международные рынки не раскрыты, однако официальная презентация 22 июня должна внести ясность во все вопросы.