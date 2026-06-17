Компания Nimble представила необычный внешний аккумулятор Sharepower, который делится надвое

В мире технологий компактность и многофункциональность гаджетов выходят на первый план. Новый портативный аккумулятор Sharepower, представленный компанией Nimble, создан именно по этому принципу и привлек внимание многих своей конструкцией. Это устройство не просто источник питания, а настоящий трансформер, который при необходимости превращается в два независимых устройства. Об этом сообщает Ixbt.com.

Модель Sharepower впервые была продемонстрирована на выставке CES 2024 в качестве концепта под названием Champ Stack 10K. Теперь издание ixbt.com сообщает, что данный продукт запущен в серийное производство и вышел на рынок. Главной особенностью устройства является то, что оно состоит из двух частей, соединяющихся с помощью магнитов.

Две возможности в одном устройстве

Фактически Sharepower — это два аккумулятора, которые визуально выглядят как единое целое, но могут работать раздельно. Каждая часть имеет емкость 5000 mAh и собственные интерфейсы подключения. В первой половине в корпус встроен короткий кабель USB-C, а во второй расположен штекер USB-C, выходящий непосредственно из корпуса.

Такая конструкция создает большое удобство для пользователей. Например, если у вашего друга или коллеги разрядился телефон, не обязательно отдавать всё устройство — достаточно разделить его надвое и поделиться одной частью. Ожидается, что это будет особенно полезно в путешествиях или при командной работе.

Технические характеристики и эффективность питания

Возможности устройства — это больше, чем просто сумма его частей. Если в раздельном состоянии каждый блок способен выдавать мощность 20 W, то при объединении общая мощность поднимается до 35 W. Это позволяет быстрее заряжать смартфоны. Общая емкость составляет 10 000 mAh.

Компания Nimble при создании этого продукта также уделила внимание экологическим аспектам. Подобный инновационный подход редко встречается на современном рынке аксессуаров. Sharepower может стать достойным выбором для пользователей iPhone и Android не только благодаря техническим характеристикам, но и эргономике использования.

В настоящее время устройство выходит на глобальный рынок. Велика вероятность, что в ближайшие месяцы оно появится и на рынке Узбекистана через официальных или неофициальных дилеров, так как спрос на компактные и универсальные зарядные устройства в стране постоянно растет.