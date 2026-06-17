На втором энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начался важный этап

·3·Технологии
На втором энергоблоке АЭС «Аккую» в Турции начался важный этап

На втором энергоблоке атомной электростанции (АЭС) «Аккую», строящейся в турецкой провинции Мерсин, стартовал один из самых ответственных этапов строительства — процесс сварки главного циркуляционного трубопровода. Этот процесс можно сравнить с созданием «кровеносных сосудов» сердца, обеспечивающих безопасную и стабильную работу реакторной установки. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает .

В рамках данного проекта, реализуемого госкорпорацией «Росатом», специалистам предстоит сварить в общей сложности 32 стыковых соединения. В процессе строительства будут смонтированы трубопроводы и металлоконструкции общим весом около 260 тонн. Общая протяженность труб превысит 150 метров, и они займут центральное место в технологической системе станции.

Технологическая сложность и меры безопасности

Главный циркуляционный трубопровод обеспечивает движение теплоносителя между реактором, парогенераторами и главными циркуляционными насосами. После запуска АЭС по этим трубам будет циркулировать деминерализованная вода под давлением 160 атмосфер и при температуре 330 градусов. Поэтому к качеству сварки предъявляются крайне высокие требования.

По данным «Росатома», каждый сварной шов имеет специальную маркировку, что позволяет полностью отслеживать историю его подготовки, контроля и приемки. По завершении процесса каждое соединение проходит ультразвуковой, капиллярный и радиографический контроль. Это служит для предотвращения любых микроскопических дефектов.

На следующем этапе сварные швы подвергнутся высокотемпературной термической обработке. На заключительном этапе внутренняя поверхность труб будет покрыта специальным слоем для защиты от коррозии. Эта мера гарантирует прочность трубопроводов в агрессивной среде на протяжении десятилетий.

Значение для региональной энергетики

«Аккую» — первая в истории Турции атомная электростанция, которая будет включать четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 поколения 3+, основанными на российском проекте. Мощность каждого блока составляет 1200 MW. Ожидается, что ввод проекта в полную эксплуатацию станет важным шагом в укреплении энергетической независимости Турции.

Напомним, ранее сообщалось о загрузке имитаторов топлива в первый энергоблок станции. По планам специалистов, пробный пуск первого энергоблока намечен на осень текущего года. Проект «Аккую» считается одним из крупнейших энергетических объектов не только для Турции, но и для всего региона.

ТурцияАккуюАЭСRosatomЭнергетика
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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