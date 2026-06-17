В России создали новую систему для «ослепления» спутников Starlink

·2·Технологии
В России создали новую систему для «ослепления» спутников Starlink

Российские инженеры разработали новую систему радиоэлектронной борьбы под названием «Волна Купол Гарант», которая препятствует работе системы спутниковой связи Starlink. Данный комплекс лишает космические аппараты возможности устанавливать связь с наземными пользователями путем передачи специальных «паразитных» сигналов. Об этом сообщил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (СКБР) Дмитрий Кузякин. Об этом Ixbt.com сообщает .

По словам эксперта, возможности системы «Волна Купол Гарант» не ограничиваются разрывом канала связи между дроном и спутником. Ее основная задача заключается в непосредственном «ослеплении» самого спутника Starlink в радиоэфире. В результате космический аппарат не может принимать и распознавать сигналы пользователей с земли.

Технические возможности и принцип работы

«Волна Купол Гарант» представляет собой мощный комплекс, оснащенный фазированной антенной решеткой. По сообщению издания ixbt.com, эта технология была разработана в ответ на использование спутниковой группировки для нанесения ударов по России. Система снижает чувствительность спутника, лишая его способности обрабатывать данные.

Известно, что проект Starlink компании SpaceX, основанной Илоном Маском, изначально создавался для гражданских целей. Он призван обеспечить высокоскоростным интернетом отдаленные регионы, где отсутствует традиционный кабельный интернет или мобильная связь. Однако в последние годы эта сеть стала широко применяться в зонах боевых действий для управления боевыми дронами и обеспечения связи.

Геополитическое и технологическое противостояние

Дмитрий Кузякин подчеркнул, что если калифорнийская компания не предпримет никаких мер против использования своей системы в военных целях, применение подобных средств радиоэлектронной борьбы станет необходимостью. Такие технологии демонстрируют растущую значимость спутниковой связи в современных войнах.

Напомним, ранее появлялись сообщения о том, что Starlink начал предоставлять услуги спутниковой передачи данных в Украине в сотрудничестве с операторами «Киевстар» и Veon. Запуск новой системы Россией может стать серьезным техническим вызовом для глобальных спутниковых интернет-сетей.

На данный момент Starlink является крупнейшей спутниковой группировкой в мире. Ожидается, что новая российская разработка подвергнет испытанию стабильность этой сети. Специалисты оценивают данное противостояние как новый этап «технологической гонки между космосом и землей».

StarlinkSpaceXРоссияРадиоэлектронная БорьбаТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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